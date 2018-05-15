 مبادرة إنسانية... حارس حسنية أكادير ''عبدالرحمان الحواصلي'' يشرف على تظاهرة رياضية لفائدة أطفال وشباب العالم القروي بتارودانت +''صور'' ﻿
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مبادرة إنسانية... حارس حسنية أكادير ''عبدالرحمان الحواصلي'' يشرف على تظاهرة رياضية لفائدة أطفال وشباب العالم القروي بتارودانت +''صور''

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 19:15 مبادرة إنسانية... حارس حسنية أكادير عبدالرحمان الحواصلي يشرف على تظاهرة رياضية لفائدة أطفال وشباب العالم القروي بتارودانت +صور | سبور
مبادرة إنسانية... حارس حسنية أكادير ''عبدالرحمان الحواصلي'' يشرف على تظاهرة رياضية لفائدة أطفال وشباب العالم القروي بتارودانت +''صور''
أشرف اللاعب المغربي وحارس مرمى فريق حسنية أكادير ''عبد الرحيم الحواصلي'' على تظاهرة رياضية إنسانية لفائدة أطفال وشباب العالم القروي بمنطقة ''المنيزلة'' التابعة لإقليم تارودانت، وذلك بمناسبة ذكرى

شوف تيفي: أحمد الهلالي

 

أشرف اللاعب المغربي وحارس مرمى فريق حسنية أكادير "عبد الرحيم الحواصلي" على تظاهرة رياضية إنسانية لفائدة أطفال وشباب العالم القروي بمنطقة "المنيزلة" التابعة لإقليم تارودانت، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير مولاي الحسن، وكذا احتفاء بذكرى إطلاق مبادرة التنمية البشرية.

وأعطى "الحواصلي" ضربة انطلاق دوري في كرة القدم نظمته جمعية شباب "المنيزلة" للرياضة، وذلك من أجل تكسير الإقصاء والتهميش الذي تعرف مثل هذه المناطق، التي تفتقر لأبسط ضروريات العيش الكريم.

وأكد "الحواصلي" في تصريح خاص لـ"شوف تيفي" أن من شأن مثل هذه المبادرات الإنسانية أن تساهم في الدفع بأطفال وشباب المنطقة نحو إبراز مؤهلاتهم واجثثاتهم من العزلة التي يعرفونها، فضلا عن تشجيع الممارسة الرياضية بالعالم القروي الذي لا يتوفر على أندية وفرق تحتضن مجموعة من المواهب الصغيرة والشابة المغمورة، وتنتظر منا كرياضيين معروفيين أن نمد لها يد المساعدة والدعم لإعطائها نفسا جديدا لمواصلة المسير بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي تواجهها.."

وزاد المتحدث قائلا:"وهذه رسالة لكل المسؤوليين والسياسيين بالمنطقة لإيلاء الاهتمام الكافي بالفئات الشابة واحتضانها لأنها مستقبل الأمة وهي من سيحمل المشعل في قادم السنوات، وعلى المنتخبين أن يوفروا لها أرضية خصبة لصقل مواهبهم لتفجير طاقاتهم الدفينة".

وقدم "الحواصلي" عند نهاية الدوري الرياضي عددا من الجوائز والشهادات التحفيزية للمشاركين، الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة الإنسانية الرياضية المتميزة التي أعطتهم دفعة معنوية وجرعة زائدة من أجل كسب رهان طموحاتهم لتحقيقها وبلورتها على أرض الواقع.

هذا، ولقيت التفاتة حارس مرمى "حسنية أكادير" استحسانا كبيرا من طرف فعاليات المجتمع المدني، وكذا ساكنة وشباب المنطقة الذين أبدوا إعجابهم بهذه البادرة النبيلة التي تختزل بين طياتها عدة معاني ودلالات عميقة. 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تارودانت مبادرة المنيزلة حارس حسنية أكادير الحواصلي تظاهرة رياضية عالم قروي شباب أطفال دوري

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