أسعار المحروقات...رئيس اللجنة البرلمانية يؤكد عدم تواجد أي تقرير ثاني ﻿

نفى رئيس اللجنة البرلمانية الإستطلاعية عبد الله بوانو حول أسعار المحروقات ،عدم تواجد أي نسخة ثانية لتقرير اللجنة أسعار المحروقات، وذلك خلال عرض التقرير النهائي بالبرلمان.

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نفى رئيس اللجنة البرلمانية الإستطلاعية عبد الله بوانو حول أسعار المحروقات ،عدم تواجد أي نسخة ثانية لتقرير اللجنة أسعار المحروقات، وذلك خلال عرض التقرير النهائي بالبرلمان.

وقال بوانو على أن جميع أعضاء اللجنة التي تمثل جميع الفرق النيابية الممثلة بالبرلمان، أكدوا على أن صياغة التقرير النهائي تمت بتوافق بين جميع أعضاء اللجنة التي اشتغلت لساعات طويلة من أجل الصياغة النهائية للتقرير.

وتبرأ بوانو من تواجد تقرير ثاني مشيرا إلى أن وجود تقرير وحيد أنجزه مقرر اللجنة منذ 28 فبراير ولم يشهد أي تغيير.