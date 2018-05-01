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عاجل.. العثماني في تعليقه على المقاطعة : ''الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين كما يروج لذلك البعض''

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 18:54 عاجل.. العثماني في تعليقه على المقاطعة : الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين كما يروج لذلك البعض | بوليتيك
عاجل.. العثماني في تعليقه على المقاطعة : ''الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين كما يروج لذلك البعض''
كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يومه الثلاثاء 15 ماي، أنه تابع منذ البداية، وباهتمام كبير، موضوع المقاطعة لمنتوجات بعض العلامات التجارية، وأنه من موقع مسؤوليته، ''فإني أنصت بإمعان للجميع''.

''شوف تيفي''

 

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يومه الثلاثاء 15 ماي، أنه تابع منذ البداية، وباهتمام كبير، موضوع المقاطعة لمنتوجات بعض العلامات التجارية، وأنه من موقع مسؤوليته، ''فإني أنصت بإمعان للجميع''.

وقال رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يومه الثلاثاء 15 ماي حول السياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك، أن ''الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين، كما يروج لذلك البعض، بل الحكومة واعية ومتشبثة بالدفاع عن مصلحة جميع المواطنين وبجميع فئاتهم وأيضا الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني، لأننا حكومة نابعة من الإرادة الشعبية، ونتكلم اليوم من موقع المسؤولية''، معبرا عن أسفه من بعض التجاوزات وبعض التعابير اللفظية، مشيرا إلى أن حكومته تستحضر دائما وتلتزم بالوفاء بمسؤوليتها في حماية المستهلك.

وأكد العثماني على أن من مسؤولية الحكومة ضمان حرية الاستثمار وتحسين الظروف المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولات، كما أوضح أنها تعكف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن المصالح التي تهم المواطن، في المدينة أو في القرية، كما تهم الاستثمار بشكل عام، مشددا حرصه على حفظ حقوق المواطن وضمان كرامته، سواء كان مستهلكا أو تاجرا أو عاملا، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وشدد العثماني على أن الحكومة تسهر بشكل يومي على حماية المستهلك، وعلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي قد تنعكس سلبا على ضمان تموين الأسواق، أو تتسبب في ارتفاع الأسعار، أو تؤثر على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.

وذكّر رئيس الحكومة بما كانت تعرفه الأسواق، مع اقتراب شهر رمضان من ندرة العديد من المواد، وبعض مظاهر الاحتكار وتبعاتها على ارتفاع الأسعار،، قائلا: ''الحمد لله، بفضل وعي المواطن، ومجهودات السلطات العمومية وانخراط المقاولات المواطنة..لم نعد نرى هذه الظاهرة منذ سنوات، ولي اليقين أن هذه الممارسات لن تعود للأسواق لأن الحكومة تتحمل مسؤوليتها وتجتهد في القيام بالواجب، كما أن المواطن واع ويتمتع بنضج كبير''.

ودعا العثماني الجميع، بمناسبة شهر رمضان إلى ''التوجه نحو المستقبل، وإلى التسامح والانطلاق بإيجابية، والعمل المشترك، لحماية المستهلك ودعم قدرته الشرائية من جهة، والحفاظ وتحسين مصدر عيش العمال والفلاحين من جهة ثانية، ورعاية المصالح العامة للاقتصاد الوطني من جهة ثالثة''.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الجلسة الشهرية

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