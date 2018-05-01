لجنة الاستطلاع بشأن أسعار المحروقات تجتمع بالبرلمان واحتجاج على رئيسها قبل عرض التقرير ﻿

انطلق منذ لحظات بالبرلمان، عرض التقرير المعد من طرف لجنة عُهد إليها القيام باستطلاع تقني حول المحروقات بالمغرب، والتي دعا إليها فريق العدالة والتنمية.

شوف تيفي: جواد الأطلس

انطلق منذ لحظات بالبرلمان، عرض التقرير المعد من طرف لجنة عُهد إليها القيام باستطلاع تقني حول المحروقات بالمغرب، والتي دعا إليها فريق العدالة والتنمية.

وتعالت أصوات المعارضة في البداية احتاجاجا على عدم وجود أماكن للجلوس، فأبانت عن الطريقة التي ستناقش بها التقرير الذي أتى متزامنا وظروف المقاطعة الشعبية لبعض المواد، لتكون رسالة تبين أن الجلسة ستكون ساخنة وحامية الوطيس بإحدى قاعات البرلمان، التي لم تكف الحاضرين داخل البرلمان.



واستهل عبد الله بوانو رئيس اللجنة مداخلته بالحديث عن ما راج بتواجد تقريرين، وضعت بشأنهما شكاية لدى رئيس مجلس النواب، فضلا عن تسريب فحوى الجولة الاستطلاعية، بحيث قال ذات المتحدث بهذا الشأن أنه لا أساس من الصحة لتواجد تقريرين وأن التقرير المعتمد هو هذا التقرير المزمع مناقشته في هذه الأثناء.

وسرد بعد ذلك الطريقة التي سيعالج بها التقرير من حيث توقيت المداخلات وعدد المتدخلين والتمثيليات، وكذا ردود أعضاء الحكومة حيث ظهر لـ "شوف تيفي" عند العودة للمدة الزمنية المحتسبة لهذا النظام المخصص للنقاش، قد حددت خمس دقائق لجميع النواب، أي ما مجموعه 300 دقيقة دون احتساب ردود أعضاء الحكومة والتعقيبات ونقط النظام التي حتما ستدفع بالجلسة إلى ساعات متأخرة من هذا المساء، عدا إن ارتأت اللجنة مراجعة الحصص الزمنية للمداخلات وتقسيم الاجتماع.

وشرع بعد ذلك النائب سعيد فضول بصفته مقررا للجنة التي أعدت التقرير الاستطلاعي، الذي انطلق بتاريخ 5 دجنبر 2017، ووقفت على طبيعة المنافسة في قطاع المحروقات بالمغرب والجودة والأسعار المعمول بها قبل وبعد تحرير القطاع بهامش سنتين.

وأضاف السيد "فَضُّول" أن اللجنة جالست المسؤولين الحكوميين المعنيين بالقطاع وخارج القطاع الحكومي، كما جالست جمعية أرباب محطات المحروقات.

وخلصت اللجنة إلى أن أسعار المحروقات بالمغرب موضوعية مقارنة بباقي الدول الأجنبية المحيطة بها، وفي نهاية تلاوة التقرير أوصت اللجنة بمجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة وضع الحكومة لمناهج ومشاريع تمكنها من الحصول على الطاقة البديلة، وحث مجلس المنافسة على القيام بالدور المنوط به بشأن الاحتكار وضبط الأسعار، مع إنشاء أماكن لتخزين المحروقات بشكل أفضل من المتوفر حاليا، ومراجعة المسافة الدنيا بين المحطات بالطريق السيار بربوع المملكة، لتنطلق بعد ذلك مداخلات النواب في جو يظهر أنه جد مشحون من خلال التفاعل مع المداخلات أو حين تجاوز المخصص لكل مداخلة.