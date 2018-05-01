عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه بحضور شهود من بينهم رجال أمن وإمام مسجد ''واقعة الجمعة'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي علي الطرشي، أعطى قبل قليل من يوم الثلاثاء 15 ماي، انطلاقة أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي علي الطرشي، أعطى قبل قليل من يوم الثلاثاء 15 ماي، انطلاقة أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف، فإن أشغال جلسة اليوم، تعرف حضور 31 شاهدا، من بينهم رجال أمن كشهود إثبات، بالإضافة إلى حضور إمام مسجد محمد الخامس بالحسيمة، الذي جرت به فصول واقعة ''صلاة الجمعة''، مشيرا إلى أن الجلسة تعرف كذلك حضور شهود نفي، وذلك بعد تقدم هيئة الدفاع عن المعتقلين بملتمس للهيئة القضائية حتى يتم السماح لها بالحضور.

وأبرز الموفد أن النقيب عبد الرحيم الجامعي، التمس من الهيئة القضائية الاستماع كذلك لشاهدات النفي، يتواجدن بمدينة الحسيمة، بعد أن تعذر عليهن الحضور إلى البيضاء بسبب عامل السن.