عاجل...السعودية تعلن عن أول أيام شهر رمضان +فيديو ﻿

أعلنت وسائل إعلام سعودية ، قبل قليل اليوم الثلاثاء 15 ماي، عن تعذر رؤية هلال رمضان بالعديد من المناطق بالسعودية، وبالتالي فإن يوم الخميس 17 ماي سيكون هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

"شوف تيفي"

أعلنت وسائل إعلام سعودية ، قبل قليل اليوم الثلاثاء 15 ماي، عن تعذر رؤية هلال رمضان بالعديد من المناطق بالسعودية، وبالتالي فإن يوم الخميس 17 ماي سيكون هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ووفق موقع "سبق " السعودي فقد تعذرت رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الثلاثاء في عدة مناطق بينها (سدير وتمير وشقراء) ، وبذلك فإن يوم غد الأربعاء المكمل للثلاثين من شعبان ويوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضح الموقع ذاته أن عدداً من الفلكيين أكدوا في أوقات سابقة صعوبة رؤية هلال رمضان مساء اليوم، متوقعين أن يكون يوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وعلاقة بحلول شهر رمضان، فقد أكدت قطر والبحرين والأردن، والعراق، رسميا، اليوم الثلاثاء، أن الخميس 17 ماي هو أول أيام رمضان .

فيديو | الرائي عبدالله الخضيري يشدد على أن الظروف المناخية اليوم صعبة لمشاهدة هلال #رمضان. #الإخبارية pic.twitter.com/C4dzKIp3pH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 15 mai 2018