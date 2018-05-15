مــــؤلم و بالصــورة.. لاعب مغربي يعيش التشرد بالشوارع ﻿

في صورة مؤلمة جدا تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلالها اللاعب السابق لفريق الاتحاد الزموري للخميسات، وفريق القوات المساعدة محمد بويزان، في ظروف جد ''مزرية''، وذلك بسبب معاناته مع مرض

شوف سبور

في صورة مؤلمة جدا تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلالها اللاعب السابق لفريق الاتحاد الزموري للخميسات، وفريق القوات المساعدة محمد بويزان، في ظروف جد "مزرية"، وذلك بسبب معاناته مع مرض نفسي، جعله يعيش حالة تشرد بين شوارع مدينة الخميسات.

وحسب مصادر جمعوية فإن اللاعب السابق مازال يعاني في شوارع الخميسات، المدينة التي لم يتغير فيها شيء على مدى سنوات، وكانت محط انتقادات واسعة من طرف المجتمع المدني، وفجرت قضيتها النجمة نجاة اعتابو في الفيديو الشهير لها وسط المدينة.

ولعب محمد بويزان، في فترة الثمانينات، مع فريق الاتحاد الزموري للخميسات، وعرف بموهبته العالية مع فريق القوات المساعدة شباب المسيرة حاليا، حيث كان قد دخل في مرحلة إدمان حسب المصدر ذاته، سببها مشاكل عائلية، أنهت مسيرته الكروية قبل الأوان إثر تعرضه لأزمة "نفسية حادة".