مؤلم .. تشييع جنازة فريق المغرب الفاسي ﻿

في صور مؤلمة ومعبرة، رفعت جماهير فريق المغرب الفاسي، اليوم الثلاثاء، جنارة فريقها أمام مقر ولاية مدينة فاس بشارع الحسن الثاني، معبرة عن حزنها وآلامها لما يعيشه الفريق من مشاكل وتصدعات بسبب المكتب

شوف سبور : رشيد محمودي

في صور مؤلمة ومعبرة، رفعت جماهير فريق المغرب الفاسي، اليوم الثلاثاء، جنارة فريقها أمام مقر ولاية مدينة فاس بشارع الحسن الثاني، معبرة عن حزنها وآلامها لما يعيشه الفريق من مشاكل وتصدعات بسبب المكتب المسير الحالي برئاسة محمد المرنيسي.

وكشف مصدر من أحد الجماهير التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية، أن مطالب الجماهير واضحة لكل فعاليات كرة القدم المغربية، وتتجلى في إحداث تغييرات جذرية داخل الفريق وتأسيس مشاريع رياضية حقيقية تستجيب لتطلعات الجماهير الماصاوية.

وأفاد ذات المصدر، أن عدد المشاركين تعدى 500 مشجع مصاوي، عبروا عن رغبتهم الصادقة في إنقاذ الفريق قبل الجولة الأخيرة من نهاية الموسم الحالي، لكي يعرف الموسم المقبل انطلاقة فعلية لتحقيق الصعود إلى قسم الأضواء.

وفشل فريق المغرب الفاسي مرة أخرى من بلوغ القسم الاحترافي الأول بعد حصد 40 نقطة محتلا الرتبة السابعة.