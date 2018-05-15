وفاة لاعب كرة قدم شهير إثر حادثة سير بإنجلترا+صورة ﻿

توفي مدافع أستون فيلا السابق، جلويد صمويل، عن عمر ناهز 37 سنة في حادث سير بإنجلترا صباح اليوم الثلاثاء.

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توفي مدافع أستون فيلا السابق، جلويد صمويل، عن عمر ناهز 37 سنة في حادث سير بإنجلترا صباح اليوم الثلاثاء.

وقال اتحاد كرة القدم في تريبيداد اليوم عبر حسابه بالفيسبوك : "وصلتنا أنباء مفجعة بوفاة لاعب المنتخب الوطني وأستون فيلا السابق جلويد صمويل في حادث سيارة صباح اليوم الثلاثاء".

وتابع : "طبقا للتقارير التي وصلتنا كان جلويد في طريق العودة إلى المنزل بعد اصطحاب أولاده من المدرسة عندما اصطدمت سيارته بأخرى، لتشتعل النيران بالسيارة" .

جدير بالذكر، أن صمويل دافع عن ألوان إنجلترا في فئة الشباب قبل أن يخوض مباراتين مع المنتخب الأول لترينيداد وتوباغو.