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وفاة لاعب كرة قدم شهير إثر حادثة سير بإنجلترا+صورة

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 17:25 وفاة لاعب كرة قدم شهير إثر حادثة سير بإنجلترا+صورة | سبور
وفاة لاعب كرة قدم شهير إثر حادثة سير بإنجلترا+صورة
توفي مدافع أستون فيلا السابق، جلويد صمويل، عن عمر ناهز 37 سنة في حادث سير بإنجلترا صباح اليوم الثلاثاء.

شوف سبور

 توفي مدافع أستون فيلا السابق، جلويد صمويل، عن عمر ناهز 37 سنة في حادث سير بإنجلترا صباح اليوم الثلاثاء.

 وقال اتحاد كرة القدم في تريبيداد اليوم عبر حسابه بالفيسبوك : "وصلتنا أنباء مفجعة بوفاة لاعب المنتخب الوطني وأستون فيلا السابق جلويد صمويل في حادث سيارة صباح اليوم الثلاثاء".

 وتابع : "طبقا للتقارير التي وصلتنا كان جلويد في طريق العودة إلى المنزل بعد اصطحاب أولاده من المدرسة عندما اصطدمت سيارته بأخرى، لتشتعل النيران بالسيارة" .

 جدير بالذكر، أن صمويل دافع عن ألوان إنجلترا في فئة الشباب قبل أن يخوض مباراتين مع المنتخب الأول لترينيداد وتوباغو.

 

 

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سبور شوف تيفي المغرب جلويد صمويل مدافع أستون فيلا وفاة حادث إنجلترا

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