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بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 17:16 عاجل.. مدرب وليد أزارو في خبر كان | سبور
عاجل.. مدرب وليد أزارو في خبر كان
تتجه إدارة فريق الأهلي المصري لكرة القدم، نحو الإعلان عن قرار إقالة المدرب حسام البدري، عقب مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي المقررة الأحد المقبل، في ختام بطولة الدوري المصري.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

تتجه إدارة فريق الأهلي المصري لكرة القدم، نحو الإعلان عن قرار إقالة المدرب حسام البدري، عقب مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي المقررة الأحد المقبل، في ختام بطولة الدوري المصري.

وذكرت مصادر مصرية، أن سبب إقالة المدرب بدري يعود للخسارة التي حصدها فريق الأهلي اليوم الثلاثاء، بنتيجة هدفين نظيفين، أمام فريق "كمبالا سيتي الأوغندي"، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كمبالا برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات عصبة الأبطال الإفريقية.

وبهذا يكون أول عنصر داخل مكونات الفريق المصري من دافع عن تواجد "وليد أزارو" اللاعب السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي، رغم الانتقادات القوية التي توصل بها من طرف الجماهير المصرية خلال أول ظهور له مع الفريق مهددا بالرحيل.

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شوف سبور المغرب وليد أزارو حسام بدري الأهلي المصري الإقالة

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