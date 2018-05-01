عــاجل و رسميا..مغاربة أمريكا صايمين يوم غد الأربعاء ﻿

أعلنت العديد من المساجد والجمعيات والهيئات الممثلة للمسلمين بأمريكا أن أول أيام رمضان المعظم في الولايات المتحدة سيكون يوم غد الأربعاء.

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أعلنت العديد من المساجد والجمعيات والهيئات الممثلة للمسلمين بأمريكا أن أول أيام رمضان المعظم في الولايات المتحدة سيكون يوم غد الأربعاء.

وتضم الولايات المتحدة نحو سبعة ملايين مسلم، غالبيتهم تعيش في الولايات الواقعة شمال شرق ووسط غرب البلاد.

ويشكل العرب والباكستانيون علاوة على جنسيات أخرى من جنوب آسيا الجزء الأكبر من السكان المسلمين من أصول أجنبية في الولايات المتحدة، في حين يقدر عدد المسلمين الأمريكيين الذين ولدوا فوق الأراضي الأمريكية ب35 في المئة.

كما أن أزيد من نصف الفئة الأخيرة هم أمريكيون من أصول إفريقية، ويمثلون 20 في المئة من مجموع السكان المسلمين بأمريكا.