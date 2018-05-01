عاجل..هذه هي الدول التي أعلنت رسميا عن أول أيام رمضان ﻿

أعلنت العديد من الدول العربية والأجنبية، يومه الثلاثاء 15 ماي، أن أول أيام شهر رمضان المبارك الخميس 17 ماي الجاري.

"شوف تيفي"

أعلنت العديد من الدول العربية والأجنبية، يومه الثلاثاء 15 ماي، أن أول أيام شهر رمضان المبارك الخميس 17 ماي الجاري.

وحسب ما كشف عنه موقع "البيان" الإماراتي فقد أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، أن الخميس هو غرة شهر رمضان في السلطنة، مشيرا إلى أن المركز الفلكي الدولي في ماليزيا، قال إن الخميس 17 ماي أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأكد المصدر ذاته أن مجلس أئمة مسلمي أستراليا، أعلن أن غداً الأربعاء هو المُكمل لشهر شعبان، ويوم الخميس أول أيام شهر رمضان، كما أعلنت كل من اليابان وكوريا الجنوبية أن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.