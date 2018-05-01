 عاجل..هذه هي الدول التي أعلنت رسميا عن أول أيام رمضان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. هكدا انتهت قصة منير الحدادي مع المنتخب المغربي | بووز

شاهد بالفيديو .. هكدا انتهت قصة منير الحدادي مع المنتخب المغربي

شاهد بالفيديو .. هدف يوسف العربي الثاني في مرمى نادي العين الإماراتي | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف يوسف العربي الثاني في مرمى نادي العين الإماراتي

عــاجل و رسميا..مغاربة أمريكا صايمين يوم غد الأربعاء | دولي

عــاجل و رسميا..مغاربة أمريكا صايمين يوم غد الأربعاء

في سابقة من نوعها..الحموشي يأمر بافتحاص تعاضدية الأمن | بوليتيك

في سابقة من نوعها..الحموشي يأمر بافتحاص تعاضدية الأمن

عاجل..هذه هي الدول التي أعلنت رسميا عن أول أيام رمضان | بوليتيك

عاجل..هذه هي الدول التي أعلنت رسميا عن أول أيام رمضان

أهداف مباراة الأهلي وكمبالا سيتي .. الأهلي المصري يسقط أمام مضيفه كامبالا الأوغندي | بووز

أهداف مباراة الأهلي وكمبالا سيتي .. الأهلي المصري يسقط أمام مضيفه كامبالا الأوغندي

تقرير رائع لـ بي ان سبورت.. شغف الجماهير يتزايد قبل 30 يوم على انطلاق مونديال روسيا | بووز

تقرير رائع لـ بي ان سبورت.. شغف الجماهير يتزايد قبل 30 يوم على انطلاق مونديال روسيا

يا ربي السلامة..عاملة بمستشفى ابن رشد بالبيضاء تصدمات بعدما لقات أن شاب ما بين الحياة والموت بغات تعالجو هو ولدها | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..عاملة بمستشفى ابن رشد بالبيضاء تصدمات بعدما لقات أن شاب ما بين الحياة والموت بغات

عاجل وبالفيديو..نايضة بسيدي سليمان والناس هازين بائع متجول في باياص وكلو دمايات | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..نايضة بسيدي سليمان والناس هازين بائع متجول في ''باياص'' وكلو دمايات

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

عاجل..هذه هي الدول التي أعلنت رسميا عن أول أيام رمضان

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 16:33 عاجل..هذه هي الدول التي أعلنت رسميا عن أول أيام رمضان | بوليتيك
عاجل..هذه هي الدول التي أعلنت رسميا عن أول أيام رمضان
أعلنت العديد من الدول العربية والأجنبية، يومه الثلاثاء 15 ماي، أن أول أيام شهر رمضان المبارك الخميس 17 ماي الجاري.

"شوف تيفي"

 أعلنت العديد من الدول العربية والأجنبية، يومه الثلاثاء 15 ماي، أن أول أيام شهر رمضان المبارك الخميس 17 ماي الجاري.

وحسب ما كشف عنه موقع "البيان" الإماراتي فقد أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، أن الخميس هو غرة شهر رمضان في السلطنة، مشيرا إلى أن المركز الفلكي الدولي في ماليزيا، قال إن الخميس 17 ماي أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأكد المصدر ذاته أن مجلس أئمة مسلمي أستراليا، أعلن أن غداً الأربعاء هو المُكمل لشهر شعبان، ويوم الخميس أول أيام شهر رمضان، كما أعلنت كل من اليابان وكوريا الجنوبية أن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدول العربية الأجنبية شعبان رمضان سلطة عمان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

في سابقة من نوعها..الحموشي يأمر بافتحاص تعاضدية الأمن | بوليتيك

في سابقة من نوعها..الحموشي يأمر بافتحاص تعاضدية الأمن

هام لمستخدمي لوطوروت بالبيضاء..توقف حركة السير بمقطع الطريق السيار ليساسفة- حد السوالم | بوليتيك

هام لمستخدمي لوطوروت بالبيضاء..توقف حركة السير بمقطع الطريق السيار ليساسفة- حد السوالم

عاجل ورسميا..رمضان في المغرب يوم الخميس أو الجمعة | بوليتيك

عاجل ورسميا..رمضان في المغرب يوم الخميس أو الجمعة

خطير: بوعشرين كان باغي يورط وداد ملحاف فزواج عرفي وها معامن | بوليتيك

خطير: بوعشرين كان باغي يورط وداد ملحاف فزواج عرفي وها معامن

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد الغضبة الملكية..أصحاب الرافعات بمارينا ســلا مفهمو والو بعد الهدم | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

بعد الغضبة الملكية..أصحاب الرافعات بمارينا ســلا مفهمو والو بعد الهدم

نـداء جد مؤثر من وجدة..طفل صغير كايدير الدياليز و الحالة المادية ضعيفة | حالة خاصة

نـداء جد مؤثر من وجدة..طفل صغير كايدير الدياليز و الحالة المادية ضعيفة

بعد طــول غياب وزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران تستعيد ذكريات الماضي على المستوى الرياضي في عهد الملك الراحل محمد الخامس والحسن الثاني | بــووز

بعد طــول غياب وزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران تستعيد ذكريات الماضي على المستوى الرياضي في عهد الملك الراحل محمد الخامس والحسن الثاني

هذا ما قاله جيران المشتبه فيه الموقوف بالبيضاء لعلاقته بتنظيم الدولة الاسلامية‎ | قنوات أخرى

هذا ما قاله جيران المشتبه فيه الموقوف بالبيضاء لعلاقته بتنظيم الدولة الاسلامية‎

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. هكدا انتهت قصة منير الحدادي مع المنتخب المغربي | بووز
منذ 24 دقيقة

شاهد بالفيديو .. هكدا انتهت قصة منير الحدادي مع المنتخب المغربي

شاهد بالفيديو .. هدف يوسف العربي الثاني في مرمى نادي العين الإماراتي | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف يوسف العربي الثاني في مرمى نادي العين الإماراتي

عــاجل و رسميا..مغاربة أمريكا صايمين يوم غد الأربعاء | دولي

عــاجل و رسميا..مغاربة أمريكا صايمين يوم غد الأربعاء

في سابقة من نوعها..الحموشي يأمر بافتحاص تعاضدية الأمن | بوليتيك

في سابقة من نوعها..الحموشي يأمر بافتحاص تعاضدية الأمن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.