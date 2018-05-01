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يا ربي السلامة..عاملة بمستشفى ابن رشد بالبيضاء تصدمات بعدما لقات أن شاب ما بين الحياة والموت بغات تعالجو هو ولدها

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 15:58 يا ربي السلامة..عاملة بمستشفى ابن رشد بالبيضاء تصدمات بعدما لقات أن شاب ما بين الحياة والموت بغات تعالجو هو ولدها | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..عاملة بمستشفى ابن رشد بالبيضاء تصدمات بعدما لقات أن شاب ما بين الحياة والموت بغات تعالجو هو ولدها
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مستعجلات مستشفى ابن رشد بالبيضاء، استقبلت في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء 15 ماي، شابا في حالة حرجة، نظرا لوجود سلاح أبيض مغروس بظهره.

 "شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مستعجلات مستشفى ابن رشد بالبيضاء، استقبلت في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء 15 ماي، شابا في حالة حرجة، نظرا لوجود سلاح أبيض مغروس بظهره.

وأوضح المصدر ذاته أن المثير في الواقعة، هو أن والدة هذا الشاب تعمل بالمستشفى المذكور، تفاجأت بفلذة كبدها وهو غارق في دمائه يصارع الموت، لتطالب الطاقم الطبي بالسماح لها بالمشاركة في عملية إزالة السكين المغروس بظهره، قبل وضعه بقسم الإنعاش.

وأشار ذات المصدر أن هذا الشاب وبعد وصوله لمكان خطير يوجد به أحد أشهر وأخطر تجار مخدر "السليسيون" بالمدينة القديمة، ملقب بـ "القطراني"، تفاجأ بمجهولين، يقومون بتوجيه طعنة له بواسطة سلاح أبيض، مشيرا إلى أن الشاب من المحتمل أن يفقد القدرة على المشي لأنه أصيب على مستوى العمود الفقري.

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المغرب شوف تيفي المدينة القديمة قسم الإنعاش تجار قسم الإنعاش

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