 لائحة منتخب تونس لكأس العالم 2018 يهيمن عليها اللاعبون المحليون ﻿
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لائحة منتخب تونس لكأس العالم 2018 يهيمن عليها اللاعبون المحليون

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 15:32 لائحة منتخب تونس لكأس العالم 2018 يهيمن عليها اللاعبون المحليون | سبور
لائحة منتخب تونس لكأس العالم 2018 يهيمن عليها اللاعبون المحليون
أعلن نبيل معلول مدرب المنتخب التونسي، عن التشكيلة المبدئية التي تضم 29 لاعبا، لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 والتي عرفت حضورا مكثفا للاعبين المحليين.

" شوف سبور"

أعلن نبيل معلول مدرب المنتخب التونسي، عن التشكيلة المبدئية التي تضم 29 لاعبا، لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 والتي عرفت حضورا مكثفا للاعبين المحليين.

وعرفت اللائحة هيمنة اللاعبين المحليين، وشهدت غياب لاعب الوسط المؤثر يوسف المساكني وهداف الدوري التونسي طه ياسين الخنيسي بسبب الإصابة.

ويلعب المنتخب التونسي ضمن المجموعة 6 إلى جانب بلجيكا، إنجلترا وبنما في ظهوره الخامس بالمونديال.

وفي ما يلي لائحة تشكيلة المنتخب التونسي:


حراس المرمى: أيمن المثلوثي (الباطن - السعودية)، معز بن شريفية (الترجي)، فاروق بن مصطفى (الشباب - السعودية)، معز حسن (شاتورو - فرنسا)

المدافعون: حمدي النقاز (الزمالك - مصر)، ديلان برون (جنت - بلجيكا)، رامي البدوري (النجم الساحلي)، يوهان بن علوان (ليستر سيتي - انجلترا)، صيام بن يوسف (قاسم باشا - تركيا)، ياسين مرياح (الصفاقسي)، بلال محسني (دندي يوايتد - اسكتلندا)، خليل شمام (الترجي)، أسامة الحدادي (ديجون - فرنسا)، علي معلول (الأهلي - مصر)

لاعبو الوسط: إلياس السخيري (مونبلييه - فرنسا)، محمد أمين بن عمر (الأهلي جدة - السعودية)، غيلان الشعلالي (الترجي)، كريم العريبي (شيزينا - إيطاليا)، فرجاني ساسي (النصر - السعودية)، أحمد خليل (الأفريقي)، سيف الدين الخاوي (تروا - فرنسا)، محمد وائل العربي (تور - فرنسا)

المهاجمون: فخر الدين بن يوسف (الاتفاق - السعودية)، أنيس البدري (الترجي)، بسام الصرارفي (نيس - فرنسا)، أحمد العكايشي (الاتحاد - السعودية)، وهبي الخزري (رين - فرنسا)، نعيم السليتي (ديجون - فرنسا)، صابر خليفة (الأفريقي).

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شوف سبور المغرب منتخب تونس كأس العالم روسيا 2018

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