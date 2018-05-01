القبض على سيدة وابنتها متورطتان في الاتجار في المخدرات بالعيون ﻿

أفادت أخبار صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون، تمكنت من توقيف سيدة وابنتها، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات، وذلك بناء على

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أفادت أخبار صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون، تمكنت من توقيف سيدة وابنتها، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات، وذلك بناء على معطيات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الاثنين 14 ماي.

وتضيف الأخبار الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه بها الأولى، البالغة من العمر 21 سنة، بتاريخ 12 ماي 2018، وذلك أثناء قيامها بتسلم إرسالية قادمة على متن حافلة لنقل المسافرين، والتي كانت تضم 19 كيلوغراما ونصف كيلوغرام من مسحوق الكيف، قبل أن يتم توقيف والدتها يوم أمس الاثنين متلبسة بتسلم إرسالية مماثلة تحتوي على 2500 قرص "إكستازي" و1180 قرص "فاليوم" مخدر.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل التحريات المكثفة لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.