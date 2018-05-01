هام لمستخدمي لوطوروت بالبيضاء..توقف حركة السير بمقطع الطريق السيار ليساسفة- حد السوالم ﻿

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستتوقف في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين بدال ليساسفة وبدال حد السوالم، بسبب أشغال وضع ممر علوي للراجلين، وذلك يوم الأربعاء 16 ماي 2018 من

"شوف تيفي"+" و م ع"

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستتوقف في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين بدال ليساسفة وبدال حد السوالم، بسبب أشغال وضع ممر علوي للراجلين، وذلك يوم الأربعاء 16 ماي 2018 من منتصف الليل إلى حدود الساعة السادسة صباحا.

ودعت الشركة في بلاغ لها، مستعملي الطريق السيار الدار البيضاء-الجديدة، المتوجهين صوب الجديدة، إلى الخروج من بدال ليساسفة، واستعمال الطريق الوطنية رقم 1، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال حد السوالم.

كما دعت مستعملي الطريق السيار الدار البيضاء-الجديدة، المتوجهين نحو الدار البيضاء، إلى الخروج من الطريق السيار عبر بدال حد السوالم واستعمال الطريق الوطنية رقم 1، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال ليساسفة.

وأوضحت الشركة أنها وضعت علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل انسيابية أفضل لحركة السير، مشيرة إلى أن هذه الأشغال تتوخى تعزيز السلامة على الطريق السيار.