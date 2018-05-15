 هذه حقيقة إعلان قناة العربية أن أول أيام رمضان بالمغرب هو يوم غد الأربعاء ﻿
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هذه حقيقة إعلان قناة العربية أن أول أيام رمضان بالمغرب هو يوم غد الأربعاء

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 14:53 هذه حقيقة إعلان قناة العربية أن أول أيام رمضان بالمغرب هو يوم غد الأربعاء | مجتمع
هذه حقيقة إعلان قناة العربية أن أول أيام رمضان بالمغرب هو يوم غد الأربعاء
تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، بانتشار فيديو عبر تطبيق الواتساب يعود لقناة العربية ،تعلن من خلاله أن أول أيام رمضان بالمغرب و عدد من الدول العربية هو يوم الأربعاء، و في كشفنا

 شـــوف تيفي:

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، بانتشار فيديو عبر تطبيق الواتساب يعود لقناة العربية ،تعلن من خلاله أن أول أيام رمضان بالمغرب و عدد من الدول العربية هو يوم الأربعاء، و في كشفنا عن تفاصيل هذا الفيديو، تم التأكد أن الفيديو قديم حيث نشرته قناة العربية سنة 2013.

و كان الأستاذ في علم الفلك محمد سبيح، أكد في اتصال هاتفي مع شوف تيفي أن أول أيام رمضان بالمغرب سيكون يوم الخميس 17 ماي 2018.

و رسميا أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنها طلبت من أصحاب الفضيلة والقضاة ونظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة مراقبة هلال شهر رمضان 1439 يوم الأربعاء 29 شعبان 1439(16 ماي 2018).

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب الدول الإسلامية رمضان لأربعاء الخميس

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