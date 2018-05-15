هذه حقيقة إعلان قناة العربية أن أول أيام رمضان بالمغرب هو يوم غد الأربعاء ﻿

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، بانتشار فيديو عبر تطبيق الواتساب يعود لقناة العربية ،تعلن من خلاله أن أول أيام رمضان بالمغرب و عدد من الدول العربية هو يوم الأربعاء، و في كشفنا

شـــوف تيفي:

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، بانتشار فيديو عبر تطبيق الواتساب يعود لقناة العربية ،تعلن من خلاله أن أول أيام رمضان بالمغرب و عدد من الدول العربية هو يوم الأربعاء، و في كشفنا عن تفاصيل هذا الفيديو، تم التأكد أن الفيديو قديم حيث نشرته قناة العربية سنة 2013.

و كان الأستاذ في علم الفلك محمد سبيح، أكد في اتصال هاتفي مع شوف تيفي أن أول أيام رمضان بالمغرب سيكون يوم الخميس 17 ماي 2018.

و رسميا أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنها طلبت من أصحاب الفضيلة والقضاة ونظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة مراقبة هلال شهر رمضان 1439 يوم الأربعاء 29 شعبان 1439(16 ماي 2018).