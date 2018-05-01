خطير...اعتداء على سائح أجنبي بأولاد تايمة من طرف متشرد وها أش وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي''، من مصادر جد مطلعة أن سائحا أجنبيا يحمل الجنسية الفرنسية تعرض لاعتداء شنيع من طرف متشرد مساء أمس على مستوى شارع محمد الخامس بأولاد تايمة، إثر تلقيه لضربة بالرأس تسببت له في جروح

شوف تيفي:أولاد تايمة

علمت "شوف تيفي"، من مصادر جد مطلعة أن سائحا أجنبيا يحمل الجنسية الفرنسية تعرض لاعتداء شنيع من طرف متشرد مساء أمس على مستوى شارع محمد الخامس بأولاد تايمة، إثر تلقيه لضربة بالرأس تسببت له في جروح بليغة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فالضحية الفرنسي كان يسير رفقة صديقته الأجنبية بشكل عادي بالشارع العام، قبل أن يتفاجأ بشاب يعيش حالة التشرد يستوقفه ويطلب منه أن يمده ببعض النقود، وهو ما قابله الضحية بالرفض، ليكمل الضحية طريقه وهو الأمر الذي لم يستسغه المتشرد ليمسك بقارورة زجاجية كانت على قارعة الطريق ويصوبها بقوة نحو رأس الأجنبي مصيبا إياه بجروح غائرة على مستوى مؤخرة الرأس.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لمكان الحادث وقامت بتوقيف المشتبه به، وإحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول المنسوب له ودوافع ارتكابه للفعل الجرمي، فيما تم نقل الضحية صوب المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية ورتق الجروح الغائرة.