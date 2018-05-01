فرانش مونتانا لأول مرة بموازين.. تعرف على التاريخ ﻿

أعلنت جمعية مغرب الثقافات التي تنظم مهرجان موازين .. إيقاعات العالم، اليوم الثلاثاء، أن النجم المغربي-الأمريكي فرانش مونتانا سيحيي حفلا غنائيا يوم السبت 23 يونيو بمنصة السويسي، في إطار الدورة 17

شوف تيفي و.م.ع

أعلنت جمعية مغرب الثقافات التي تنظم مهرجان موازين .. إيقاعات العالم، اليوم الثلاثاء، أن النجم المغربي-الأمريكي فرانش مونتانا سيحيي حفلا غنائيا يوم السبت 23 يونيو بمنصة السويسي، في إطار الدورة 17 لمهرجان موازين، وذلك في أول مشاركة له في فعاليات هذا المهرجان.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الفنان سيتحف جمهوره بآخر أغنية له "فيموس" التي تكشف جمال المغرب وخصوصا مدينة شفشاون، إلى جانب أغنيته "إنفورغتبل"، وكلاهما من أسطوانته "جانغل رولس"، ما يؤكد أن هذه السهرة ستبقى خالدة في تاريخ هذا المهرجان.

يشار إلى أن مهرجان (موازين .. إيقاعات العالم)، الذي انطلق سنة 2001، وينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، يعد موعدا لعشاق ومحبي الموسيقى في المغرب، إذ استقطب أكثر من مليوني زائر خلال كل دورة من دوراته الأخيرة، ويعتبر ثاني أكبر حدث ثقافي في العالم.



ويتم تنظيم مهرجان موازين كل سنة على مدى تسعة أيام، إذ يقدم برنامجا غنائيا غنيا ومتنوعا يجمع بين أكبر النجوم العالميين ومن العالم العربي، مما يجعل مدينتي الرباط وسلا مسرحا للقاءات استثنائية بين الجمهور وفنانين مرموقين.