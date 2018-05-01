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بالفيديو..بعد غضبة ملكية: هدم مشروع ضخم بمارينا سلا كلف 25 مليار سنتيم

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 14:17 بالفيديو..بعد غضبة ملكية: هدم مشروع ضخم بمارينا سلا كلف 25 مليار سنتيم | منوعات
بالفيديو..بعد غضبة ملكية: هدم مشروع ضخم بمارينا سلا كلف 25 مليار سنتيم
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 15 ماي، عملية هدم مشروع ضخم يوجد قرب مارينا مدينة سلا وقنطرة الحسن الثاني، وذلك بعد أيام من تلقي وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق لضربة موجعة، عقب توقف أشغال البناء والتشييد في

"شوف تيفي"

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 15 ماي، عملية هدم مشروع ضخم يوجد قرب مارينا مدينة سلا وقنطرة الحسن الثاني، وذلك بعد أيام من تلقي وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق لضربة موجعة، عقب توقف أشغال البناء والتشييد في هذا المشروع بعد غضبة ملكية.

 وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام وطنية الأسبوع الماضي، فإن المشروع الذي رصد له استثمار مالي يناهز 2.5 مليار درهم، اتضح أنه سيتجاوز العلو المسموح به، وسيحجب المارينا وما خلفها، ما سيفسد جمالية المنطقة وجاذبيتها التي اعتمدت كأساس لإحداث مشروع باب البحر.

و كشفت المصادر ذاتها أن ارتفاع البنايات المنجزة في إطار المشروع إلى مستوى القنطرة كان من ضمن الملاحظات التي رصدت، والتي سرعت بقرار تجميد الأشغال، بعد أن كان التصور الأولي محصورا في بنايات من طابقين عوض أربعة طوابق.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الهدم مارينا أبي رقراق الغضبة الملكية قنطرة الحسن الثاني

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