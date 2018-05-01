فرنسا وبريطانيا تدينان وبشدة المجازر المرتكبة في حق الفلسطينيين بقطاع غزة ﻿

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية يوم أمس الإثنين 14 ماي بالعنف ضد المتظاهرين الفلسطينيين بقطاع غزة، كما جدد تأكيده على معارضته لنقل السفارة الأمريكية للقدس، وفي

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ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية يوم أمس الإثنين 14 ماي بالعنف ضد المتظاهرين الفلسطينيين بقطاع غزة، كما جدد تأكيده على معارضته لنقل السفارة الأمريكية للقدس، وفي هذا الإطار أجرى الرئيس الفرنسي محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكذا ملك الاردن عبد الله، ويعتزم إجراء محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء.

من جهتها الحكومة البريطانية أعربت كذلك حسب ما أورده موقع القدس العربي عن إدانتها وقلقها إزاء العنف الممارس ضد الفلسطينيين الذين نظموا مظاهرات سلمية على حدود قطاع غزة.

ودعا البيان الصادر عن الحكومة البريطانية الجميع لضبط النفس والابتعاد عن الأعمال التي من شأنها هدم جهود السلام في المنطقة، مؤكدا التزام بريطانيا بحل الدولتين والقدس عاصمة مشتركة لهما.

واستشهد نحو 61 فلسطينياً وأصيب ما يزيد عن الألفين برصاص الجيش الإسرائيلي المحتل، إثر قيام الفلسطينيين بمظاهرات احتجاجا ورفضا منهم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة عاصمة فلسطين على الشريط الحدودي لقطاع غزة.

ويتزامن تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى عاصمة فلسطين القدس المحتلة مع الذكرى السبعين للنكبة ، اختيار الزمان يحمل كثيرا من دلالات الاستفزاز وتعميق الجراح.