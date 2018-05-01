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خاص.. فريق كندي يقترب من حسم صفقة الهدهودي

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 14:10 خاص.. فريق كندي يقترب من حسم صفقة الهدهودي | سبور
خاص.. فريق كندي يقترب من حسم صفقة الهدهودي
كشفت مصادر موثوق بها، اليوم الثلاثاء، أن مروان الهدهودي مدافع فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، وابن فريق الرجاء البيضاوي أصبح مطلوبا بالدوري الكندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر موثوق بها، اليوم الثلاثاء، أن مروان الهدهودي مدافع فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، وابن فريق الرجاء البيضاوي أصبح مطلوبا بالدوري الكندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت ذات المصادر، أن فريق لوميار موليار الكندي اقتنع بمؤهلات اللاعب الهدهودي وقرر مجالسة اللاعب، مباشرة بعد نهاية مباراة الدفاع الحسني الجديدي أمام فريق تيبي مازيمبي الكونغولي برسم الجولة 2 من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية المقرر إجراؤها يومه الثلاثاء بملعب العبدي بالجديدة.

وحسب ذات المصادر، فإن الفريق الكندي سبق له أن تقدم بعرض للاعب بدر بانون خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا للمحليين ليغير وجهته إلى لاعب الدفاع الحسني الجديدي بعدما عرض عليه قيمة مالية تقدر بـ 2 مليار سنتيم.

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شوف سبور المغرب الرجاء مروان الهدهودي

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