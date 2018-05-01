انفراد.. الهجهوج مقبل على صفقة الموسم وقريب من أي وقت مضى من الدوري المصري ﻿

كشف مصدر قريب من رضا الهجهوج اللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي والممارس حاليا رفقة فريق اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الثلاثاء، أنه بات قريبا من أي وقت مضى من الدوري المصري عن طريق فريق

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشف مصدر قريب من رضا الهجهوج اللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي والممارس حاليا رفقة فريق اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الثلاثاء، أنه بات قريبا من أي وقت مضى من الدوري المصري عن طريق فريق الإسماعيلي الذي يعتبر واحدا من أشهر الأندية العربية في القارة الإفريقية.

وأفادت ذات المصادر، أن فريق الإسماعيلي دخل في مفاوضات رسمية مع اللاعب الهجهوج قبل شهر من الآن موضحة أن اللاعب لم يحسم بعد في مصيره الرياضي كما أنه لم يفسخ عقده بصفة رسمية مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

ويذكر أن رضا الهجهوج كان قد وقع عقدا لمدة موسم ونصف مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، في صفقة انتقال حر، بعد أن فسخ فريق الوداد الرياضي عقده مع بداية الميركاتو الشتوي الماضي.