عاجل وبالصورة..في هذه الأثناء يتولد هلال شهر رمضان..وهذا أول أيام رمضان بالمغرب ﻿

كشف الفلكي المغربي هشام العيساوي قبل قليل من يومه الثلاثاء 15 ماي، أن هلال رمضان المبارك، يتولد في هذه اللحظات بسماء المغرب، وأكد على أن يوم الخميس 17 ماي هو أول أيام شهر رمضان.

"شوف تيفي"

كشف الفلكي المغربي هشام العيساوي قبل قليل من يومه الثلاثاء 15 ماي، أن هلال رمضان المبارك، يتولد في هذه اللحظات بسماء المغرب، وأكد على أن يوم الخميس 17 ماي هو أول أيام شهر رمضان.

وكتب الفلكي المغربي في تدوينة نشرها عبر حسابه بالفيسبوك: "في هذه الأثناء ( 11 و 48 د) يتولد هلال شهر رمضان المبارك، شهر التوبة والإنابة والغفران، شهر الذكر وقراءة القرآن، شهر الخيرات والرحمة والعتق من النار، وبهذا يكون الخميس أول أيام شهر الصيام بمغربنا الحبيب والغالي إن شاء الله، فاللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام وأعنا فيه على الصيام والقيام وسائر أعمال البر والإحسان، فهاهو سباق رمضان سينعقد، والجنة ستتزين لمن سيجتهد، فليكن شعارنا جميعا ككل عام :"لن يسبقنا في رمضان إلى الله أحد".

تجدر الإشارة إلى أن الفلكي العيساوي، كشف سابقا أن الحسابات الفلكية، تشير إلى أن الخميس 17 ماي هو أول أيام شهر رمضان بالمغرب وبالعديد من الدول الإسلامية.