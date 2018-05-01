خطير: بوعشرين كان باغي يورط وداد ملحاف فزواج عرفي وها معامن ﻿

أكدت وداد ملحاف إحدى المشتكيات بتوفيق بوعشرين المعتقل على خلفية تهم ثقيلة، ضمنها الإتجار بالبشر، أن هذا الأخير لم يكتف بالتحرش عليها جنسيا داخل مكتبه بمقر يومية ''أخبار اليوم''، بل خطط، تضيف

شـــوف تيفي:

أكدت وداد ملحاف إحدى المشتكيات بتوفيق بوعشرين المعتقل على خلفية تهم ثقيلة، ضمنها الإتجار بالبشر، أن هذا الأخير لم يكتف بالتحرش عليها جنسيا داخل مكتبه بمقر يومية "أخبار اليوم"، بل خطط، تضيف المشتكية في شهادتها أمام القاضي في جلسة أمس الإثنين بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، لتوريطها في زواج عرفي بصحفي مصري يشغل منصب مدير نشر جريدة "العربي الجديد"، على غرار ما قام به في حالات أخرى لصالح شخصيات ذات صلة بتنظيم الإخوان المسلمين، وهو ما يؤكد تشعب وشبهة العلاقات التي كان يربطها بوعشرين مع جهات خارجية في مصر وقطر وتركيا وغيرها.

و كشفت يوم أمس وداد ملحاف خلال الاستماع لها، عن تفاصيل دقيقة بخصوص ما وقع بينها وبين توفيق بوعشرين بمكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم، وأكدت قيامه بتعنيفها واغتصابها، مبرزة أن أحد الفيديوهات وثقت للحظة الدفاع عن نفسها من وحشية بوعشرين.

و قالت مصادرنا ،إن التصريحات التي أدلت بها وداد ملحاف أمام القاضي بوشعيب فريح خلال الجلسة ، تطابقت مع تصريحاتها وأقوالها في محاضر الفرقة الوطنية.