 الرضيعة ليلى الغندور شهيدة تنضاف لشهداء مليونية العودة بقطاع غزة ﻿
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الرضيعة ليلى الغندور شهيدة تنضاف لشهداء مليونية العودة بقطاع غزة

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 12:48 الرضيعة ليلى الغندور شهيدة تنضاف لشهداء مليونية العودة بقطاع غزة | دولي
الرضيعة ليلى الغندور شهيدة تنضاف لشهداء مليونية العودة بقطاع غزة
(...) وتستمر مجازر الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، فاليوم الثلاثاء 15 ماي استُشهدت رضيعة، وطفل، وشاب، متأثرين بإصاباتهم خلال المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال أمس الإثنين 14 ماي ضد المشاركين

شوف تيفي

(...) وتستمر مجازر الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، فاليوم الثلاثاء 15 ماي استُشهدت رضيعة، وطفل، وشاب، متأثرين بإصاباتهم خلال المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال أمس الإثنين 14 ماي ضد المشاركين في مسيرة "مليونية العودة" عند السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حسب ما أورده موقع "الترا فلسطين" استشهاد الشاب عمر جمعة أبو فول (30 عامًا)، والطفل طلال عادل مطر (16 عامًا) متأثرين بالجروح التي أُصيبا بها خلال المواجهات شرق غزة، وفي وقت مُبكّر استُشهدت الرضيعة ليلى الغندور (8 أشهر) نتيجة اختناقها بقنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال خلال المجزرة.

وبالشهداء الثلاث يرتفع عدد فدائيي مليونية العودة إلى 61 شهيدًا، إضافة لـ49 شهيدًا ارتقوا منذ انطلاق مسيرات العودة حتى يوم أمس الاثنين، ليصل عدد ضحايا قمع الاحتلال للمسيرات إلى 110 شهيدا، بينهم أطفال، وذوو إعاقة.

 

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