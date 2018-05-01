 أسماء الحلاوي تفحم بوعشرين بكشف تفاصيل دقيقة وخاصة من جسده ..و الأخير يفر هاربا من المواجهة ﻿
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أسماء الحلاوي تفحم بوعشرين بكشف تفاصيل دقيقة وخاصة من جسده ..و الأخير يفر هاربا من المواجهة

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 12:41 أسماء الحلاوي تفحم بوعشرين بكشف تفاصيل دقيقة وخاصة من جسده ..و الأخير يفر هاربا من المواجهة | بوليتيك
أسماء الحلاوي تفحم بوعشرين بكشف تفاصيل دقيقة وخاصة من جسده ..و الأخير يفر هاربا من المواجهة
تصريح قوي من أسماء الحلاوي إحدى ضحايا الجنس مقابل العمل، في مواجهة مع المتهم توفيق بوعشرين وفي فضاء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جرت تلك المواجهة مساء البارحة وهرب بوعشرين

شوف تيفي

تصريح قوي من أسماء الحلاوي إحدى ضحايا الجنس مقابل العمل، في مواجهة مع المتهم توفيق بوعشرين وفي فضاء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جرت تلك المواجهة مساء البارحة وهرب بوعشرين بعد أن "شرَّحت أسماء جسد توفيق"، وهي تكشف بالتفاصيل الدقيقة كل صغيرة وكبيرة من خريطة جسده ، وحتى "البقع" المنتشرة في أجزاء خاصة من جسمه بالكامل ...وهي تفاصيل لا يمكن لأي أحد أن يعرفها إلا إن تكررت جلسات "الستريتيزم" أمامه وكان خليلا حميما، حيث اكتشف أسماء مع كل جلسة خريطة جسد الباطرون بوعشرين وبأدق التفاصيل أو تفاصيل التفاصيل...

ما صرحت به أسماء الحلوي وضع توفيق بوعشرين في حرج شديد، حتى احمرت أوداجه ولم يعد قادرا على الوقوف والكلام، وطلب المغادرة لأنه يمر بظرف صحي طارئ، أو بإحراج كبير أو لعلها صدمة البوح من ضحية استسلمت تحت التهديد.. وظن أنها لقمة سائغة في لحظة نشوة وشذوذ عابرة.

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شـــوف تيفي المغرب صدمة بوعشرين حرج ممارشات جنسية شاذة

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