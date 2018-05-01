هام للمغاربة..مراقبة هلال رمضان وفلكيون يكشفون عن توقعاتهم بخصوص رؤية الهلال اليوم الثلاثاء ﻿

ستتحرى معظم الدول الإسلامية هلال شهر رمضان، اليوم الثلاثاء 15 ماي، وهو اليوم الذي سيغيب فيه القمر قبل أو مع الشمس في معظم الدول الإسلامية وفقاً لحسابات الفلكيين، مما يجعل رؤية هلال رمضان اليوم

"شوف تيفي"

ستتحرى معظم الدول الإسلامية هلال شهر رمضان، اليوم الثلاثاء 15 ماي، وهو اليوم الذي سيغيب فيه القمر قبل أو مع الشمس في معظم الدول الإسلامية وفقاً لحسابات الفلكيين، مما يجعل رؤية هلال رمضان اليوم مستحيلة من هذه المناطق، وعليه بالنسبة للدول التي تشترط رؤية الهلال لبداية الشهر فإنه من المفترض أن يكون يوم الأربعاء 16 ماي هو المكمل لشهر شعبان، ويكون يوم الخميس 17 ماي أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "سبق" يومه الثلاثاء.

وأوضح الموقع السعودي أن المحكمة العليا، دعت عموم المسلمين إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان 1439هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممَّن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، وطلبت ممَّن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة كما تأمل ممَّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

وقد أكد الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، عبدالعزيز الحصيني، يضيف "سبق"، أن الحسابات الفلكية تتوقع شعبان لهذا العام 1439هـ كاملاً 30يوماً، وقال "الحصيني": "سيبدأ شهر رمضان يوم الخميس 17 ماي لسنة 2018، والحسابات الفلكية تقول بأن شهر رمضان لهذا العام سيكون ناقصاً 29 يوماً"، وأن المحكمة العليا هيَ من تؤكد أو تنفي ذلك.

وأكد مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، للموقع السعودي، أن الفقهاء والفلكيين يرون أنه لا داعي لتحرّي الهلال بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء من المناطق التي يغيب فيها القمر قبل الشمس، لأن القمر غير موجود في السماء وقتئذٍ، وعليه فإن رؤية الهلال مستحيلة اليوم استحالة قاطعة من تلك المناطق، وهذا معروف مسبقاً من خلال الحسابات العلمية القطعية، قائلا: "كانت إحدى توصيات مؤتمر الإمارات الفلكي الثاني الذي حضره فقهاء ومتخذو قرار من عديد من الدول الإسلامية ما نصّه: "إذا قرّر علم الفلك أن الاقتران لا يحدث قبل غروب الشمس أو أن القمر يغرب قبل الشمس في اليوم التاسع والعشرين من الشهر فلا يدعى لتحرّي الهلال".

وقال محمد شوكت عودة: " وقد أقرّ الفقهاء أن لا تعارض بين هذه التوصية وبين سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتحرّي الهلال، إذ إن هذه التوصية متعلقة فقط بالحالات التي نعلم فيها مسبقاً أن القمر غير موجود في السماء بناءً على معطيات قطعية، ومن الفقهاء الذين دعوا إلى مثل هذه التوصية حتى قبل انعقاد المؤتمر عبدالله بن منيع؛ عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي، إضافة إلى أن هذه التوصية معتمدة بطبيعة الحال في بعض الدول الإسلامية التي تعتمد رؤية الهلال أساساً لبدء الشهر الهجري".

وأبرز مدير مركز الفلك الدولي أن رؤية الهلال اليوم الثلاثاء 15 ماي مستحيلة من جميع المناطق الشمالية من العالم وبعض المناطق الوسطى، وهذا يشمل قارات أوروبا وأستراليا وآسيا، ومن الدول العربية يشمل العراق وبلاد الشام والجزيرة العربية، وذلك بسبب غروب القمر قبل أو مع غروب الشمس، أما ما تبقى من مناطق العالم الإسلامي، فإن رؤية هلال شهر رمضان منها اليوم الثلاثاء غير ممكنة إطلاقاً بسبب غروب القمر بعد الشمس بدقائق معدودة لا تسمح برؤية الهلال حتى باستخدام أكبر التلسكوبات الفلكيّة.