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حصري وبالوثيقة.. لجنة الأخلاقيات تستدعي رئيس فريق بالبطولة بخصوص قضية التلاعبات

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 11:28 حصري وبالوثيقة.. لجنة الأخلاقيات تستدعي رئيس فريق بالبطولة بخصوص قضية التلاعبات | سبور
حصري وبالوثيقة.. لجنة الأخلاقيات تستدعي رئيس فريق بالبطولة بخصوص قضية التلاعبات
قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، استدعاء رئيس فريق جمعية آسا لكرة القدم، أمام لجنة الأخلاقيات يوم الخميس 17 ماي المقبل بداية من الساعة 13.30 زوالا.

" شوف سبور"

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، استدعاء رئيس فريق جمعية آسا لكرة القدم، أمام لجنة الأخلاقيات يوم الخميس 17 ماي المقبل بداية من الساعة 13.30 زوالا.

وجاء استدعاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بناء على الشكاية التي تقدم بها الفريق بخصوص قضية تلاعب فريق الاتحاد البيضاوي في مباراته أمام نادي نجم الشباب والذي تسبب في نزول فريق جمعية آسا لقسم الهواة باء.

وسبق لـمهدي زديدات الكاتب العام لفريق جمعية مولودية آسا، أن أكد لـ شوف سبور" أن لاعبي فريق الاتحاد البيضاوي تهاونوا خلال مباراتهم أمام فريق نجم الشباب بأمر من رئيس النادي وأنه يتوفر على تسجيلات صوتية تؤكد ذلك.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب جمعية أسا الاتحاد البيضاوي نجم الشباب

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