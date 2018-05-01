 جماعة أكادير تتسلم المربد المثير للجدل ''بيجوان'' وهذه هي التفاصيل ﻿
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جماعة أكادير تتسلم المربد المثير للجدل ''بيجوان'' وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 11:00 جماعة أكادير تتسلم المربد المثير للجدل بيجوان وهذه هي التفاصيل | مجتمع
جماعة أكادير تتسلم المربد المثير للجدل ''بيجوان'' وهذه هي التفاصيل
كشف مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، عن تسلم جماعة أكادير يوم أمس الإثنين لأشهر مربد بأكادير ''بيجوان''، الذي كان محط جدال واسع إثر دخول الجماعة في دعوى قضائية مع المقاولة المكلفة بإنجاز أشغاله، والتي

شوف تيفي:أكادير

كشف مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، عن تسلم جماعة أكادير يوم أمس الإثنين لأشهر مربد بأكادير ''بيجوان''، الذي كان محط جدال واسع إثر دخول الجماعة في دعوى قضائية مع المقاولة المكلفة بإنجاز أشغاله، والتي خسرتها بلدية أكادير.

وأكد مصدر ''شوف تيفي''، أن جماعة أكادير من المقرر أن تشرع في إعلان فتح باب العروض أمام الشركات الخاصة لاستغلاله خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرا لحيويته وحساسية الموقع الذي يتواجد فيه والمطل على كورنيش أكادير، إذ سيساعد فتحه واستغلاله في الوقت المناسب من تخفيف الضغط على الشريط السياحي للمدينة، الذي يعرف توافد عدد كبير من الزوار سواء المغاربة أوالأجانب، و شكل إغلاق المربد بالنسبة لهم مصدر قلق وإزعاج إلى جانب أرباب المطاعم والمقاهي المنتشرة بالقرب منه، والتي عبرت عن تكبدها لخسائر مادية جسيمة جراء تأخر فتح المربد.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية بأكادير،أصدرت في أبريل الماضي حكمها في الدعوى الإستعجالية التي رفعتها شركة خاصة مكلفة بتهيئة مربد ''بيجوان'' المثير للجدل ضد المجلس الجماعي لأكادير، وذلك بإلغاء فسخ العقد الذي أقدم المجلس على إلغائه بطريقة أحادية، ودون أن يسلك المساطر القانونية.

وقررت المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس المجلس البلدي لأكادير، بتاريخ 12مارس 2018، بشأن الصفقة رقم 22/2016،''،و شمل الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون واعتبرت المحكمة ما استندت عليه الجماعة واهيا وغير واقعي، وهو الأمر الذي قضت على أساسه بتوقيف قرار إلغاء العقد وجعله ساري المفعول وبالتالي منح الشركة فرصة إكمال ما تبقى من الأشغال التي كانت قد بلغت فيها 90 في المئة حسب ما صرح به مدير الشركة لشوف تيفي في وقت سابق.

ويعد هذا المربد من بين الأوراش المهمة بمدينة أكادير، لما سيفتحه من متنفس في وجه زوار المدينة خاصة في فترة الذروة والازدخام في الصيف.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير جماعة تسلم مثير الجدل مربد بيجوان مقاولة

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