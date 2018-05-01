تفكيك أخطر العصابات الإجرامية المتخصصة في سرقة الأغنام والمواشي واسترداد أكثر من 200 رأس ﻿

تمكن كومندو أمني بسرية الدرك الملكي إفران التابعة للقيادة الجهوية بمكناس من تفكيك ثلاث عصابات إجرامية خطيرة، متخصصة في سرقة المواشي والأغنام، واعتقال 10 مشبوهين في حالة تلبس، تتراوح أعمارهم بين 23

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

تمكن كومندو أمني بسرية الدرك الملكي إفران التابعة للقيادة الجهوية بمكناس من تفكيك ثلاث عصابات إجرامية خطيرة، متخصصة في سرقة المواشي والأغنام، واعتقال 10 مشبوهين في حالة تلبس، تتراوح أعمارهم بين 23 و48 سنة، من بينهم شخص تم اعتقاله أمس الأحد 14 ماي الجاري، فيما صدرت مذكرة بحث وطنية في حق شقيقين مازالا في حالة فرار.

وقد مكنت العمليات المذكورة من استرجاع أكثر من 200 رأس من الأغنام، وسيارة بيكوب من نوع نيسان، وآلة زراعية، وثلاث هواتف نقالة، بكل من دوار آيت ميمون بجماعة ضاية عوا، قيادة تزكيت، ونزالة بني عمار التابعة لدائرة مولاي ادريس زرهون بإقليم مكناس.

وتأتي هاته العمليات النوعية، في إطار الجهود المبذولة من طرف عناصر سرية الدرك الملكي إفران، لمحاربة شتى أنواع الجريمة، خصوصا سرقة المواشي والمعدات الفلاحية، التي تشهدها المنطقة وضواحيها نظرا لخصوصية المنطقة ذات الطابع الفلاحي والرعوي.

هذا، وقد تم تقديم المشتبه فيهم بعد التحقيق معهم واعترافهم بالمنسوب إليهم أمام أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مكناس، والذي أودعهم بدوره سجن تولال 2 من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقرونة بظروف الليل والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك، في انتظار مثولهم أمام العدالة لتقول كلمتها فيهم.