 تفكيك أخطر العصابات الإجرامية المتخصصة في سرقة الأغنام والمواشي واسترداد أكثر من 200 رأس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..قبل رمضان: سقوط طائرة سعودية..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل..قبل رمضان: سقوط طائرة سعودية..وهذا عدد القتلى

خطير ومؤسف!!! بوعشرين كان يُجبر أسماء الحلاوي على ممارسات جنسية شادة وصادمة داخل مكتبه رفقة صديقتها ( فيديو) | بوليتيك

خطير ومؤسف!!! بوعشرين كان يُجبر أسماء الحلاوي على ممارسات جنسية شادة وصادمة داخل مكتبه رفقة

هام للمغاربة..مراقبة هلال رمضان وفلكيون يكشفون عن توقعاتهم بخصوص رؤية الهلال اليوم الثلاثاء | بوليتيك

هام للمغاربة..مراقبة هلال رمضان وفلكيون يكشفون عن توقعاتهم بخصوص رؤية الهلال اليوم الثلاثاء

بالفيديو.. رشيد الطاوسي يبكي أمام الكاميرا بسبب إقالته من تدريب شباب بلوزداد | بووز

بالفيديو.. رشيد الطاوسي يبكي أمام الكاميرا بسبب إقالته من تدريب شباب بلوزداد

عاجل..هذه أول دولة تعلن رسميا عن أول أيام رمضان | مجتمع

عاجل..هذه أول دولة تعلن رسميا عن أول أيام رمضان

جماعة أكادير تتسلم المربد المثير للجدل بيجوان وهذه هي التفاصيل | مجتمع

جماعة أكادير تتسلم المربد المثير للجدل ''بيجوان'' وهذه هي التفاصيل

تفكيك أخطر العصابات الإجرامية المتخصصة في سرقة الأغنام والمواشي واسترداد أكثر من 200 رأس | حوادث و حقوق

تفكيك أخطر العصابات الإجرامية المتخصصة في سرقة الأغنام والمواشي واسترداد أكثر من 200 رأس

قبل يومين من رمضان..طقس حار و الحرارة ترتفع ل38 درجة بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع

قبل يومين من رمضان..طقس حار و الحرارة ترتفع ل38 درجة بهذه المناطق بالمغرب

في قلب منزل الحــكم المغربي الذي تعرض لاعتداء خطير بأيت عميرة..تبعوني 2 بسيوفة وكانو غادي يقتلوني وهاشنو وقع ( فيديو) | بووز

في قلب منزل الحــكم المغربي الذي تعرض لاعتداء خطير بأيت عميرة..تبعوني 2 بسيوفة وكانو غادي يقتلوني

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

تفكيك أخطر العصابات الإجرامية المتخصصة في سرقة الأغنام والمواشي واسترداد أكثر من 200 رأس

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 10:57 تفكيك أخطر العصابات الإجرامية المتخصصة في سرقة الأغنام والمواشي واسترداد أكثر من 200 رأس | حوادث و حقوق
تفكيك أخطر العصابات الإجرامية المتخصصة في سرقة الأغنام والمواشي واسترداد أكثر من 200 رأس
تمكن كومندو أمني بسرية الدرك الملكي إفران التابعة للقيادة الجهوية بمكناس من تفكيك ثلاث عصابات إجرامية خطيرة، متخصصة في سرقة المواشي والأغنام، واعتقال 10 مشبوهين في حالة تلبس، تتراوح أعمارهم بين 23

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

 تمكن كومندو أمني بسرية الدرك الملكي إفران التابعة للقيادة الجهوية بمكناس من تفكيك ثلاث عصابات إجرامية خطيرة، متخصصة في سرقة المواشي والأغنام، واعتقال 10 مشبوهين في حالة تلبس، تتراوح أعمارهم بين 23 و48 سنة، من بينهم شخص تم اعتقاله أمس الأحد 14 ماي الجاري، فيما صدرت مذكرة بحث وطنية في حق شقيقين مازالا في حالة فرار.

وقد مكنت العمليات المذكورة من استرجاع أكثر من 200 رأس من الأغنام، وسيارة بيكوب من نوع نيسان، وآلة زراعية، وثلاث هواتف نقالة، بكل من دوار آيت ميمون بجماعة ضاية عوا، قيادة تزكيت، ونزالة بني عمار التابعة لدائرة مولاي ادريس زرهون بإقليم مكناس.

وتأتي هاته العمليات النوعية، في إطار الجهود المبذولة من طرف عناصر سرية الدرك الملكي إفران، لمحاربة شتى أنواع الجريمة، خصوصا سرقة المواشي والمعدات الفلاحية، التي تشهدها المنطقة وضواحيها نظرا لخصوصية المنطقة ذات الطابع الفلاحي والرعوي.

هذا، وقد تم تقديم المشتبه فيهم بعد التحقيق معهم واعترافهم بالمنسوب إليهم أمام أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مكناس، والذي أودعهم بدوره سجن تولال 2 من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقرونة بظروف الليل والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك، في انتظار مثولهم أمام العدالة لتقول كلمتها فيهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب مكناس اعتقال عصابات محكمة الاستئناف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ميسي في قبضة الدرك الملكي نواحي مراكش | حوادث و حقوق

ميسي في قبضة الدرك الملكي نواحي مراكش

صلاح عبد السلام يرفض استئناف الحكم الصادر في حقه في بلجيكا | حوادث و حقوق

صلاح عبد السلام يرفض استئناف الحكم الصادر في حقه في بلجيكا

هاذ الشي اللي بقا..الشينوا مشاو بعيد..شينوي من قلب أشهر ساحة بالبيضاء كيدير السحور+فيديو وصور | حوادث و حقوق

هاذ الشي اللي بقا..الشينوا مشاو بعيد..شينوي من قلب أشهر ساحة بالبيضاء كيدير السحور+فيديو وصور

مؤلم وبالصور..نهاية مروعة لحياة طفل يبلغ 5 سنوات بتيفلت | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..نهاية مروعة لحياة طفل يبلغ 5 سنوات بتيفلت

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. احتفالات جنونية في الساحات بإنجاز يوفنتوس التاريخي | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

بالفيديو.. احتفالات جنونية في الساحات بإنجاز يوفنتوس التاريخي

الشاب فضيل يستضيف الفنانة دنيا بوطازوت ببيته .. و هذه ابنته الصغيرة | قنوات أخرى

الشاب فضيل يستضيف الفنانة دنيا بوطازوت ببيته .. و هذه ابنته الصغيرة

شاهد : لحضة منح الفنانة المغربية دنيا باطمة شهادة تقديرية لما تقوم به من أعمال فنية وطنية | قنوات أخرى

شاهد : لحضة منح الفنانة المغربية ''دنيا باطمة'' شهادة تقديرية لما تقوم به من أعمال فنية وطنية

قفاطين بلمسة عصرية رائعة لكل السيدات | خارج البلاطو

قفاطين بلمسة عصرية رائعة لكل السيدات

﻿

آخر المستجدات

عاجل..قبل رمضان: سقوط طائرة سعودية..وهذا عدد القتلى | دولي
منذ 8 دقائق

عاجل..قبل رمضان: سقوط طائرة سعودية..وهذا عدد القتلى

خطير ومؤسف!!! بوعشرين كان يُجبر أسماء الحلاوي على ممارسات جنسية شادة وصادمة داخل مكتبه رفقة صديقتها ( فيديو) | بوليتيك

خطير ومؤسف!!! بوعشرين كان يُجبر أسماء الحلاوي على ممارسات جنسية شادة وصادمة داخل مكتبه رفقة

هام للمغاربة..مراقبة هلال رمضان وفلكيون يكشفون عن توقعاتهم بخصوص رؤية الهلال اليوم الثلاثاء | بوليتيك

هام للمغاربة..مراقبة هلال رمضان وفلكيون يكشفون عن توقعاتهم بخصوص رؤية الهلال اليوم الثلاثاء

بالفيديو.. رشيد الطاوسي يبكي أمام الكاميرا بسبب إقالته من تدريب شباب بلوزداد | بووز

بالفيديو.. رشيد الطاوسي يبكي أمام الكاميرا بسبب إقالته من تدريب شباب بلوزداد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.