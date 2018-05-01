 رسميا.. سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي يكشف عن اللائحة النهائية لكأس العالم 2018 ﻿
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رسميا.. سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي يكشف عن اللائحة النهائية لكأس العالم 2018

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 10:56 رسميا.. سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي يكشف عن اللائحة النهائية لكأس العالم 2018 | سبور
رسميا.. سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي يكشف عن اللائحة النهائية لكأس العالم 2018
أعلن فرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي، عن قائمة منتخب بلاده الأولية لبطولة كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها في روسيا.

" شوف سبور"

أعلن فرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي، عن قائمة منتخب بلاده الأولية لبطولة كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها في روسيا.

وعرفت اللائحة تواجد نجم فريق ريال مدريد كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، ولاعب خط وسط برشلونة أندريه غوميش، والمهاجم إيدر، الذي سجل هدف فوز البرتغال على فرنسا في نهائي بطولة أمم أوروبا 2016.

فيما يلي لائحة منتخب البرتغال :

في حراسة المرمى: أنطوني لوبيز (ليون)، بيتو (جوزتيبي)، وروي باتريسيو (سبورتينغ لشبونة).

في خط الدفاع: أنتوانيش (خيتافي)، برونو ألفيش (رينجرز)، سيدريك سواريش (ساوثهامبتون)، جواو كانسيلو (إنتر ميلان)، خوسيه فونتي (داليان يفانغ)، لويس نيتو (فنربخشه)، ماريو روي (نابولي)، نيلسون سيميدو (برشلونة)، بيبي (بيشكتاش)، رافائيل غيريرو ( بوروسيا دورتموند)، ريكاردو بيريرا (بورتو)، رولاندو (مرسيليا)، وروبن دياز (بنفيكا).

في خط الوسط: أدريان سيلفا (ليستر سيتي)، أندريه غوميش (برشلونة)، برونو فرنانديز (سبورتينغ لشبونة)، جواو ماريو (وست هام)، جواو موتينيو (موناكو)، مانويل فرنانديز (لوكوموتيف موسكو)، روبين نيفيس (ولفرهامبتون)، سيرخيو أوليفيرا (بورتو)، ووليام كارفالهو (سبورتينغ لشبونة).

في خط الهجوم: أندريه سيلفا (ميلان)، بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، كريستيانو رونالدو (ريـال مدريد)، إيدر (لوكوموتيف موسكو)، جيلسون مارتينز (سبورتينغ لشبونة)، جونزالو غيديس (فالنسيا)، ناني (لاتسيو)، باولينيو (سبورتينغ براغا)، ريكاردو كواريزما (بشيكتاش)، وروني لوبيز (موناكو).

وسيعلن المنتخب البرتغالي عن قائمته النهائية لمونديال روسيا، والتي ستتكون من 23 لاعبا، قبل الرابع من يونيو المقبل.

‫شوف تيفي

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