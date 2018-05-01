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عاجل وحصري..ضربة موجعة لابنة مدرب المنتخب المغربي ''هيرفي رونار''..وهذا ما قررته الشرطة في حق المشتبه به في الاعتداء الجنسي عليها

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 10:37 عاجل وحصري..ضربة موجعة لابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار..وهذا ما قررته الشرطة في حق المشتبه به في الاعتداء الجنسي عليها | سبور
عاجل وحصري..ضربة موجعة لابنة مدرب المنتخب المغربي ''هيرفي رونار''..وهذا ما قررته الشرطة في حق المشتبه به في الاعتداء الجنسي عليها
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة الفرنسية، أطلقت يومه الثلاثاء 15 ماي، سراح الشاب الذي اتهمته ''كونديد رونار'' ابنة مدرب المنتخب المغربي ''هيرفي رونار'' بالاعتداء الجنسي عليها.

''شوف تيفي'':إ.طيون

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة الفرنسية، أطلقت يومه الثلاثاء 15 ماي، سراح الشاب الذي اتهمته ''كونديد رونار'' ابنة مدرب المنتخب المغربي ''هيرفي رونار'' بالاعتداء الجنسي عليها.

وأكد المصدر ذاته أن الشرطة الفرنسية، وبعد الاستماع للشهود الذين أكدوا عدم تعرض ابنة ''هيرفي رونار'' لأي اعتداء جنسي، قررت رفع الحراسة النظرية عن الشاب، وأطلقت سراحه.

وأوضح ذات المصدر أن الشاب ومن خلال محاميه، من المنتظر أن يقوم برفع دعوى قضائية ضد ابنة ''هيرفي رونار''، لأن الاتهامات التي وجهت له من طرفها مست سمعته، مشيرا إلى أن التحقيق في هذا الملف لم ينته بعد، مشددا على أن ''كونديد رونار''، توجد في وضع لا تحسد عليه بعد أن كشفت المعطيات الأولى الخاصة بالتحقيق عدم تعرضها لاعتداء جنسي.

 

‫شوف تيفي

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