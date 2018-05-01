 لائحة الوداد الرياضي لمواجهة طوغو بور الطوغولي ﻿
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لائحة الوداد الرياضي لمواجهة طوغو بور الطوغولي

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 10:27 لائحة الوداد الرياضي لمواجهة طوغو بور الطوغولي | سبور
لائحة الوداد الرياضي لمواجهة طوغو بور الطوغولي
يستقبل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نظيره طوغو بور الطوغولي برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بمركب محمد الخامس بداية من الساعة السابعة مساء.

" شوف سبور"

يستقبل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نظيره طوغو بور الطوغولي برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بمركب محمد الخامس بداية من الساعة السابعة مساء.

واختار فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد لائحة اللاعبين المؤهلين لخوض المباراة تضم 19 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من ياسين الخروبي وزهير العروبي وعبداللطيف نوصير ومحمد الناهيري ونعيم أعراب وأمين العطوشي وإبراهيم النقاش وصلاح الدين السعيدي وجمال أيت بنيدير ووليد الكرتي ورشيد حسني ومحمد أوناجم وإسماعيل الحداد وأمين تيغزوي و شيسوم شيكاتارا واليخاندرو كينتانا وفيصل الحدادي وبدر كادارين وأيمن الحسوني.

وتعرف لائحة فريق الوداد الرياضي كلا من أنس الأصباحي والإيفواري الشيخ إبراهيم كومارا بسبب الإصابة، وأشرف داري لعدم إضافته باللائحة الإفريقية.

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شوف سبور المغرب الوداد طوغو بور الطوغولي عصبة الأبطال الإفريقية

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