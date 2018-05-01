 قبل يومين من رمضان..طقس حار و الحرارة ترتغع ل38 درجة بهذه المناطق بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قبل يومين من رمضان..طقس حار و الحرارة ترتغع ل38 درجة بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع

قبل يومين من رمضان..طقس حار و الحرارة ترتغع ل38 درجة بهذه المناطق بالمغرب

في قلب منزل الحــكم المغربي الذي تعرض لاعتداء خطير بأيت عميرة..تبعوني 2 بسيوفة وكانو غادي يقتلوني وهاشنو وقع ( فيديو) | بووز

في قلب منزل الحــكم المغربي الذي تعرض لاعتداء خطير بأيت عميرة..تبعوني 2 بسيوفة وكانو غادي يقتلوني

خطــير و بالفيديو:عندو 70 عــام و اغتاصب بنات ولدو حيث مفارق مع مرتو ..الأب خطف بنتو منين تشد باه فالحبس والأم تنهار بالبكاء بفاس..غادي يقتلو ليا بنتي | بووز

خطــير و بالفيديو:عندو 70 عــام و اغتاصب بنات ولدو حيث مفارق مع مرتو ..الأب خطف بنتو منين تشد باه

ميسي في قبضة الدرك الملكي نواحي مراكش | حوادث و حقوق

ميسي في قبضة الدرك الملكي نواحي مراكش

وزارة الصحة تكشف عن 8175 حالة إصابة بداء الليشمانيا بجهة درعة تافيلالت وتتخذ مجموعة من التدابير الوقائية والاحترازية لمحاربة الداء | مجتمع

وزارة الصحة تكشف عن 8175 حالة إصابة بداء الليشمانيا بجهة درعة تافيلالت وتتخذ مجموعة من التدابير

عارضة أزياء عضها بيتبول شوفو كي ولى وجهها + الصور | دولي

عارضة أزياء عضها بيتبول شوفو كي ولى وجهها + الصور

الحموشي يحارب الغش في مباريات الشرطة بهذه الطريقة | مجتمع

الحموشي يحارب الغش في مباريات الشرطة بهذه الطريقة

صلاح عبد السلام يرفض استئناف الحكم الصادر في حقه في بلجيكا | حوادث و حقوق

صلاح عبد السلام يرفض استئناف الحكم الصادر في حقه في بلجيكا

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه البالغ إزاء أحداث غزة | دولي

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن ''قلقه البالغ'' إزاء أحداث غزة

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

قبل يومين من رمضان..طقس حار و الحرارة ترتغع ل38 درجة بهذه المناطق بالمغرب

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 10:11 قبل يومين من رمضان..طقس حار و الحرارة ترتغع ل38 درجة بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع
قبل يومين من رمضان..طقس حار و الحرارة ترتغع ل38 درجة بهذه المناطق بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا بداخل المملكة، والجنوب-الشرقي للبلاد، وكذا بداخل الأقاليم الصحراوية.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا بداخل المملكة، والجنوب-الشرقي للبلاد، وكذا بداخل الأقاليم الصحراوية.

كما ستتشكل سحب منخفضة وستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل خلال الصباح والليل.

وخلال الظهيرة ستظهر سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وستعطي زخات رعدية محلية، فيما ستكون الأجواء مستقرة وقليلة السحب بباقي المناطق الأخرى.

أما الرياح، فستهب معتدلة القوة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي بالجنوب والشمال، غير أنها ستكون متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، ستتراوح ما بين 05 و10 درجة بالمرتفعات، وما بين 10 و16 درجة بالشمال والوسط ومنطقة هضاب الفوسفاط ووالماس وشمال الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 16 و22 درجة بالجنوب-الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 18 و25 درجة بكل من المرتفعات والسواحل وشمال المنطقة الشرقية ، وما بين 26 و31 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 29 و33 درجة بسهول اللوكوس والغرب والرحامنة وتانسيفت، وما بين 32 و 38 درجة بالسفوح الجنوبية - الشرقية وجنوب البلاد.

بالنسبة للبحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان في المتوسط وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة ومهدية وهائج إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وطرفاية، وهائج بباقي السواحل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مديرية الارصاد الجوية طقس حار السواحل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزارة الصحة تكشف عن 8175 حالة إصابة بداء الليشمانيا بجهة درعة تافيلالت وتتخذ مجموعة من التدابير الوقائية والاحترازية لمحاربة الداء | مجتمع

وزارة الصحة تكشف عن 8175 حالة إصابة بداء الليشمانيا بجهة درعة تافيلالت وتتخذ مجموعة من التدابير الوقائية والاحترازية لمحاربة الداء

الحموشي يحارب الغش في مباريات الشرطة بهذه الطريقة | مجتمع

الحموشي يحارب الغش في مباريات الشرطة بهذه الطريقة

بالفيديو..خلافا لما راج..شركة والماس تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة الكاملة العين ديال سيدي علي منشفاتش و اللي كذبنا يجي يشوف بعينيه و النقل على حسابنا | مجتمع

بالفيديو..خلافا لما راج..شركة والماس تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة الكاملة '' العين ديال سيدي علي منشفاتش و اللي كذبنا يجي يشوف بعينيه و النقل على حسابنا ''

النيابة العامة تطلق خطا مباشرا للتبليغ عن الفساد والرشوة | مجتمع

النيابة العامة تطلق خطا مباشرا للتبليغ عن الفساد والرشوة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. احتفالات جنونية في الساحات بإنجاز يوفنتوس التاريخي | قنوات أخرى
منذ 28 دقيقة

بالفيديو.. احتفالات جنونية في الساحات بإنجاز يوفنتوس التاريخي

الشاب فضيل يستضيف الفنانة دنيا بوطازوت ببيته .. و هذه ابنته الصغيرة | قنوات أخرى

الشاب فضيل يستضيف الفنانة دنيا بوطازوت ببيته .. و هذه ابنته الصغيرة

شاهد : لحضة منح الفنانة المغربية دنيا باطمة شهادة تقديرية لما تقوم به من أعمال فنية وطنية | قنوات أخرى

شاهد : لحضة منح الفنانة المغربية ''دنيا باطمة'' شهادة تقديرية لما تقوم به من أعمال فنية وطنية

قفاطين بلمسة عصرية رائعة لكل السيدات | خارج البلاطو

قفاطين بلمسة عصرية رائعة لكل السيدات

﻿

آخر المستجدات

قبل يومين من رمضان..طقس حار و الحرارة ترتغع ل38 درجة بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع
منذ 43 دقيقة

قبل يومين من رمضان..طقس حار و الحرارة ترتغع ل38 درجة بهذه المناطق بالمغرب

في قلب منزل الحــكم المغربي الذي تعرض لاعتداء خطير بأيت عميرة..تبعوني 2 بسيوفة وكانو غادي يقتلوني وهاشنو وقع ( فيديو) | بووز

في قلب منزل الحــكم المغربي الذي تعرض لاعتداء خطير بأيت عميرة..تبعوني 2 بسيوفة وكانو غادي يقتلوني

خطــير و بالفيديو:عندو 70 عــام و اغتاصب بنات ولدو حيث مفارق مع مرتو ..الأب خطف بنتو منين تشد باه فالحبس والأم تنهار بالبكاء بفاس..غادي يقتلو ليا بنتي | بووز

خطــير و بالفيديو:عندو 70 عــام و اغتاصب بنات ولدو حيث مفارق مع مرتو ..الأب خطف بنتو منين تشد باه

ميسي في قبضة الدرك الملكي نواحي مراكش | حوادث و حقوق

ميسي في قبضة الدرك الملكي نواحي مراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.