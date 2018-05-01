قبل يومين من رمضان..طقس حار و الحرارة ترتغع ل38 درجة بهذه المناطق بالمغرب ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا بداخل المملكة، والجنوب-الشرقي للبلاد، وكذا بداخل الأقاليم الصحراوية.

"شوف تيفي"



تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا بداخل المملكة، والجنوب-الشرقي للبلاد، وكذا بداخل الأقاليم الصحراوية.



كما ستتشكل سحب منخفضة وستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل خلال الصباح والليل.



وخلال الظهيرة ستظهر سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وستعطي زخات رعدية محلية، فيما ستكون الأجواء مستقرة وقليلة السحب بباقي المناطق الأخرى.



أما الرياح، فستهب معتدلة القوة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي بالجنوب والشمال، غير أنها ستكون متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.



بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، ستتراوح ما بين 05 و10 درجة بالمرتفعات، وما بين 10 و16 درجة بالشمال والوسط ومنطقة هضاب الفوسفاط ووالماس وشمال الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 16 و22 درجة بالجنوب-الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية.



أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 18 و25 درجة بكل من المرتفعات والسواحل وشمال المنطقة الشرقية ، وما بين 26 و31 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 29 و33 درجة بسهول اللوكوس والغرب والرحامنة وتانسيفت، وما بين 32 و 38 درجة بالسفوح الجنوبية - الشرقية وجنوب البلاد.



بالنسبة للبحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان في المتوسط وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة ومهدية وهائج إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وطرفاية، وهائج بباقي السواحل.