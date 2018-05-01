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بعد تتويج اتحاد طنجة بلقب البطولة.. إليكم برنامج المباريات الأخيرة من البطولة الوطنية الاحترافية

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 05:16 بعد تتويج اتحاد طنجة بلقب البطولة.. إليكم برنامج المباريات الأخيرة من البطولة الوطنية الاحترافية | سبور
بعد تتويج اتحاد طنجة بلقب البطولة.. إليكم برنامج المباريات الأخيرة من البطولة الوطنية الاحترافية
حددت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم اليوم الإثنين برنامج مباريات الدورة 30 والأخيرة، من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية.

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حددت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم اليوم الإثنين برنامج مباريات الدورة 30 والأخيرة، من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية.

وسيلاقي الجيش الملكي نظيره أولمبيك خريبكة يوم الجمعة 18 ماي 2018 على الساعة العاشرة ليلا.

أما بخصوص باقي المباريات، فستخوض مجموعة من الفرق مبارياتها الأخيرة يوم الأحد 20 ماي 2018 على الساعة العاشرة ليلا ويتعلق الأمر بكل من :

شباب الحسيمة و اتحاد طنجة

المغرب التطواني و حسنية أكادير

الدفاع الجديدي و أولمبيك آسفي

الراسينغ البيضاوي و الرجاء البيضاوي: لم يقرر بعد توقيت المباراة

سريع واد زم و الفتح الرباطي

نهضة بركان و الكوكب المراكشي

الوداد البيضاوي و شباب أطلس خنيفرة

جدير بالذكر، أن اتحاد طنجة توج بطلا للدوري المغربي يوم السبت المنصرم، لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه المغرب التطواني بهدفين لهدف واحد على أرضية ملعب ابن بطوطة بطنجة.

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