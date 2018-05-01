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رئيس المغرب الفاسي يدعو لجمع عام استثنائي دون تحديد تاريخه ومكانه

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 04:35 رئيس المغرب الفاسي يدعو لجمع عام استثنائي دون تحديد تاريخه ومكانه | سبور
رئيس المغرب الفاسي يدعو لجمع عام استثنائي دون تحديد تاريخه ومكانه
أصدر رئيس فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، أحمد المرنيسي، بلاغا للرأي العام ، عبر من خلاله عن عزمه الانسحاب من التسيير، حيث قرر إجراء الجمع العام الاستثنائي، لانتخاب رئيس و مكتب مسير جديدين.

شوف سبور

أصدر رئيس فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، أحمد المرنيسي، بلاغا للرأي العام ، عبر من خلاله عن عزمه الانسحاب من التسيير، حيث قرر إجراء الجمع العام الاستثنائي، لانتخاب رئيس و مكتب مسير جديدين.

وأضاف البلاغ الذي نشر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، أن الجمع العام غير العادي سيجرى في شهر رمضان المقبل، من أجل الحسم في مصير ومستقبل الفريق، وإتاحة الفرصة للمكتب المسير لتحمل مسؤولية تدبير شؤون الفريق في ظروف ملائمة.

وأوضح أحمد المرنيسي في بلاغه، أنه لا يتحمل مسؤولية أية إشاعة أو خرجات إعلامية، عكس ما يروج في وسائل الإعلام و المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أن لا أساس لها من الصحة، علما أن رئيس فريق المغرب الفاسي لم يحدد أي تاريخ أو مكان للجمع العام الاستثنائي.

 

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شوف سبور المغرب أحمد المرنيسي المغرب الفاسي الجمع العام الاستثنائي

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