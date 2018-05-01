محسن متولي يكشف حقيقة توقيعه لعقد مبدئي رفقة الرجاء ﻿

خرج محسن متولي، لاعب الريان القطري، عن صمته إزاء الأخبار الرائجة بخصوص توقيعه لعقد مبدئي رفقة الفريق الأخضر، للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شوف سبور

خرج محسن متولي، لاعب الريان القطري، عن صمته إزاء الأخبار الرائجة بخصوص توقيعه لعقد مبدئي رفقة الفريق الأخضر، للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفى عميد فريق الرجاء الرياضي سابقا، في اتصال هاتفي لموقع الأنصار الرجاوي، توقيعه أي عقد مبدئي مع الرجاء ولا مع أي فريق آخر، مؤكدا أنه يرغب في العودة إلى الرجاء.

وتابع نجم الريان القطري، أن العقد الذي يربطه بالفريق القطري سينتهي عقب المباراة النهائية لكأس أمير قطر نهاية الأسبوع المقبل، مضيفا أن مسؤولي الفريق القطري، طالبوا مجالسته من أجل تجديد العقد، مضيفا أنه سيدرس جميع العروض بداية من الأسبوع المقبل وسيقرر آنذاك وجهته المقبلة.

وأضاف متولي، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس اللجنة المؤقتة محمد أوزال منذ أسبوعين تقريبا، عرض عليه خلالها العودة لحمل قميص النادي الأخضر خلال الموسم المقبل.

وعبر متولي عن رغبته في العودة للفريق الأخضر، شريطة أن يقتنع المدرب الحالي للفريق بذلك، مشيرا إلى أنه مستعد للتضحية ماديا من أجل ما يمكن أن يستفيد منه إذا وقع في الخليج لكن في إطار المعقول .