ميسي في قبضة الدرك الملكي نواحي مراكش ﻿

تمكن رجال الدرك الملكي من إلقاء القبض على مروج مخدرات الشيرا والقنب الهندي يوم أمس الأحد بدوار بوشنت نواحي مراكش.

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تمكن رجال الدرك الملكي من إلقاء القبض على مروج مخدرات الشيرا والقنب الهندي يوم أمس الأحد بدوار بوشنت نواحي مراكش.

ووفق مصادر محلية، فإن الموقوف الملقب بـ « ميسي »، ألقي عليه القبض من طرف عناصر الدرك الملكي بعد مطاردة هوليودية، حيث عثرت بحوزته كمية كبيرة من مخدر الشيرا والقنب الهندي.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه وبالإضافة إلى المخدرات، عثرت عناصر الدرك على مبالغ مالية وأسلحة بيضاء ودراجة نارية بمخزن سري بمنزل الموقوف.

وسيتم إحالة المعني بالأمر على النيابة العامة المختصة ومتابعته بالمنسوب إليه.