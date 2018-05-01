مانشيني مدربا جديدا للمنتخب الإيطالي ﻿

أعلن الاتحاد الإيطالي تعيين روبرتو مانشيني لتدريب المنتخب الإيطالي ، بعد أشهر من الترقب بشأن هوية المدرب الذي سيخلف جانبييرو فنتورا المقال في أعقاب الفشل التاريخي في بلوغ المونديال.

شوف سبور

أعلن الاتحاد الإيطالي تعيين روبرتو مانشيني لتدريب المنتخب الإيطالي ، بعد أشهر من الترقب بشأن هوية المدرب الذي سيخلف جانبييرو فنتورا المقال في أعقاب الفشل التاريخي في بلوغ المونديال.

وكتب الاتحاد عبر حسابه على موقع ''تويتر'' أن ''روبرتو مانشيني هو المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني''، على أن يتم تقديمه رسمياً غداً الثلاثاء. وأرفق ذلك بصور لمانشيني (53 عاماً) وهو يقوم بتوقيع العقد، ويحمل مع عدد من المسؤولين عن الاتحاد القميص الأزرق للمنتخب.



وقاد مانشيني مانشستر سيتي الإنكليزي إلى لقب الدوري الممتاز عام 2012، للمرة الأولى بعد انتظار دام 44 عاماً, كما أشرف على أندية إيطالية عدة أبرزها إنتر ميلان الذي قاده لثلاثة ألقاب في الدوري المحلي.