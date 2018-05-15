بالصور: مهرجان ربيع المعاريف يكرم أبطال العالم في الكرة الحديدية ﻿

في إطار فعاليات مهرجان ربيع المعاريف في دورته الثالثة، نظم نادي ستاندار البيضاوي للكرة الحديدية الدوري الوطني السنوي بمشاركة حوالي 200 ثلاثية من مختلف أنحاء المملكة.

شوف سبور

في إطار فعاليات مهرجان ربيع المعاريف في دورته الثالثة، نظم نادي ستاندار البيضاوي للكرة الحديدية الدوري الوطني السنوي بمشاركة حوالي 200 ثلاثية من مختلف أنحاء المملكة.

وعلى هامش الدوري قام النادي المنظم بتكريم مجموعة من الأبطال المرموقين على الصعيدين الوطني والدولي، أبرزهم أحمد السفري بطل العالم مرتين في هذه الرياضة والوادي الهاشمي وصيف بطل العالم سنة 2002.

وقال مصطفى رمز رئيس نادي ستاندار البيضاوي في تصريح لـ''شوف تيفي'' : ''إن التكريم الذي أقامه النادي لأبطال هذه الرياضة، يأتي في إطار تكريس ثقافة الاعتراف بما قدمه هؤلاء الأبطال للرياضة الوطنية بصفة عامة''

وعبر المتحدث نفسه، عن سعادته بنجاح الدوري على جميع المستويات، وكذا بالشخصيات الوازنة التي حضرت لتتبع أطوار الدوري.