عارضة أزياء عضها بيتبول شوفو كي ولى وجهها + الصور ﻿

بعدما تعرضت سيوزال ماكينتوش عارضة الأزياء الأسترالية ليلة رأس السنة الجارية لحادث خطير على يد كلب « بيتبول » حيث أقدم على عضها وشوه وجهها، نشرت صحيفة ''دايلي ميل'' قبل يومين وجه عارضة الأزياء عقب

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بعدما تعرضت سيوزال ماكينتوش عارضة الأزياء الأسترالية ليلة رأس السنة الجارية لحادث خطير على يد كلب « بيتبول » حيث أقدم على عضها وشوه وجهها، نشرت صحيفة ''دايلي ميل'' قبل يومين وجه عارضة الأزياء عقب الحادث الخطير.

وظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 سنة، بشكل مغاير، إذ خضعت الأخيرة لعدة عمليات جراحة تجميل، بعدما أمضت وقتا طويلا بالمستشفى.

وكشفت الصحيفة ذاتها، أن العارضة، وبسبب تلك العضة، تعاني حاليا صعوبة على مستوى الوجه بسبب تلفٍ في العضلات.

وقالت العارضة''لقد لمست الكلب فقط، لكنه هاجمني، وقعت أرضاً وشعرت بأن أنفي يتدلى من وجهي''.

هذا وعلى الرغم من أن العضة التي شوهت وجهها، إلا أنها قررت العودة إلى بريطانيا ومتابعة حلمها.