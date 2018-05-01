الحموشي يحارب الغش في مباريات الشرطة بهذه الطريقة ﻿

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها اتخذت جميع الإجراءات الأمنية والتنظيمية لحسن سير المباريات المهنية لولوج مختلف أسلاك الشرطة، كما اعتمدت تدابير مراقبة دقيقة لمكافحة كل أنواع الغش وضمان

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أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها اتخذت جميع الإجراءات الأمنية والتنظيمية لحسن سير المباريات المهنية لولوج مختلف أسلاك الشرطة، كما اعتمدت تدابير مراقبة دقيقة لمكافحة كل أنواع الغش وضمان النزاهة والشفافية في هذه المباريات من جهة، وتكافؤ الفرص بين كافة المرشحين والمرشحات من جهة ثانية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن هذه التدابير تم اتخاذها بمناسبة تنظيم المباريات المهنية لولوج أسلاك الشرطة، أمس الأحد، والتي بلغ عدد المرشحين لاجتيازها 157 ألف و821 مرشحا، من بينهم 133 ألف و59 من الذكور و24 ألف و762 من الإناث، موزعين على 370 مركزا للامتحان في مجموع المدن المغربية.

وأوضح البلاغ أن إجراءات المراقبة المعتمدة أسفرت عن رصد 169 حالة غش، من بينها 94 حالة في امتحانات حراس الأمن و39 حالة في مباراة مفتشي الشرطة، و32 حالة في مباراة ضباط الشرطة و4 حالات في مباراة عمداء الشرطة، وهي الحالات التي تم إقصاؤها تلقائيا من اجتياز المباريات.

وحسب البلاغ فإنه من بين حالات الغش المسجلة هناك 16 شرطيا تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب أعمال الغش أثناء اجتيازهم للمباريات، كما تم فتح بحث قضائي بمدينة ورزازات مع موظف شرطة مكلفة بالمراقبة بعد تسجيل وشاية في حقه من قبل مرشحة نسبت إليه تقديم أجوبة لإحدى المرشحات، فضلا عن وضع شرطي بمدينة القنيطرة تحت الحراسة النظرية بعدما تم ضبطه متلبسا بتلقي أجوبة المباراة عبر تطبيق ''الواتساب''.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم إخضاع جميع الأشخاص الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من بينهم 25 تم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاستماع لباقي الموقوفين في انتظار تقديمهم أمام العدالة.