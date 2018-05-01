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صلاح عبد السلام يرفض استئناف الحكم الصادر في حقه في بلجيكا

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 03:14 صلاح عبد السلام يرفض استئناف الحكم الصادر في حقه في بلجيكا | حوادث و حقوق
صلاح عبد السلام يرفض استئناف الحكم الصادر في حقه في بلجيكا
قرر صلاح عبد السلام المدان بالسجن 20 عاما في بلجيكا بتهمة اطلاق النار على شرطيين في بروكسل في مارس 2016، عدم استئناف الحكم الصادر في حقه.

شـــوف تيفي:

قرر صلاح عبد السلام المدان بالسجن 20 عاما في بلجيكا بتهمة اطلاق النار على شرطيين في بروكسل في مارس 2016، عدم استئناف الحكم الصادر في حقه.

وقال محامي صلاح عبد السلام سيفن ماري اليوم الاثنين '' هذا خياره ويتعين علي احترامه''.

وكانت محكمة بلجيكية قد أدانت المشتبه به في هجمات باريس صلاح عبد السلام، بالشروع في القتل بدافع الإرهاب، خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في بلجيكا عام 2016.

وصلاح عبد السلام هو الناجي الوحيد من بين منفذي اعتداءات باريس 2015، ويوجد حاليا بأحد سجون فرنسا في انتظار محاكمته عن دوره في هذه الاعتداءات.

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