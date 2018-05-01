رغم الإصابة.. نيمار ضمن تشكيلة المنتخب البرازيلي بالمونديال ﻿

أعلن تيتي مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم اليوم الإثنين أن مهاجم منتخب السيليساو نيمار دا سيلفا، سيكون حاضرا ضمن التشكيلة الرسمية لمونديال روسيا، وذلك رغم عودته الحديثة من الإصابة التي ألمت به

شوف سبور

أعلن تيتي مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم اليوم الإثنين أن مهاجم منتخب السيليساو نيمار دا سيلفا، سيكون حاضرا ضمن التشكيلة الرسمية لمونديال روسيا، وذلك رغم عودته الحديثة من الإصابة التي ألمت به رفقة ناديه الفرنسي باريس سان جرمان.

ووفق تقارير دولية، فإن نيمار حاضر ضمن لائحة الـ 23 لاعبا، رغم غيابه منذ أشهر عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية مطلع مارس بالبرازيل.

وكانت إصابة نيمار بكسر في مشط القدم اليمنى، قد شكلت مصدر قلق للمشجعين البرازيليين حول جاهزية أغلى لاعب في العالم لخوض غمار النهائيات.

من جهة أخرى، تأكد رسميا، غياب زميل نيمار، داني ألفيتش عن مونديال روسيا، بعدما تعرض لإصابة خطيرة في نهائي مسابقة كأس فرنسا.