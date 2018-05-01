 رغم الإصابة.. نيمار ضمن تشكيلة المنتخب البرازيلي بالمونديال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ميسي في قبضة الدرك الملكي نواحي مراكش | حوادث و حقوق

ميسي في قبضة الدرك الملكي نواحي مراكش

بالصور: مهرجان ربيع المعاريف يكرم أبطال العالم في الكرة الحديدية | مجتمع

بالصور: مهرجان ربيع المعاريف يكرم أبطال العالم في الكرة الحديدية

وزارة الصحة تكشف عن 8175 حالة إصابة بداء الليشمانيا بجهة درعة تافيلالت وتتخذ مجموعة من التدابير الوقائية والاحترازية لمحاربة الداء | مجتمع

وزارة الصحة تكشف عن 8175 حالة إصابة بداء الليشمانيا بجهة درعة تافيلالت وتتخذ مجموعة من التدابير

عارضة أزياء عضها بيتبول شوفو كي ولى وجهها + الصور | دولي

عارضة أزياء عضها بيتبول شوفو كي ولى وجهها + الصور

الحموشي يحارب الغش في مباريات الشرطة بهذه الطريقة | مجتمع

الحموشي يحارب الغش في مباريات الشرطة بهذه الطريقة

صلاح عبد السلام يرفض استئناف الحكم الصادر في حقه في بلجيكا | حوادث و حقوق

صلاح عبد السلام يرفض استئناف الحكم الصادر في حقه في بلجيكا

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه البالغ إزاء أحداث غزة | دولي

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن ''قلقه البالغ'' إزاء أحداث غزة

استعدادات أمنية مبكرة استباقا واحتياطا من الإرهابيين | بوليتيك

استعدادات أمنية مبكرة استباقا واحتياطا من الإرهابيين

هاذ الشي اللي بقا..الشينوا مشاو بعيد..شينوي من قلب أشهر ساحة بالبيضاء كيدير السحور+فيديو وصور | حوادث و حقوق

هاذ الشي اللي بقا..الشينوا مشاو بعيد..شينوي من قلب أشهر ساحة بالبيضاء كيدير السحور+فيديو وصور

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

رغم الإصابة.. نيمار ضمن تشكيلة المنتخب البرازيلي بالمونديال

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 03:01 رغم الإصابة.. نيمار ضمن تشكيلة المنتخب البرازيلي بالمونديال | سبور
رغم الإصابة.. نيمار ضمن تشكيلة المنتخب البرازيلي بالمونديال
أعلن تيتي مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم اليوم الإثنين أن مهاجم منتخب السيليساو نيمار دا سيلفا، سيكون حاضرا ضمن التشكيلة الرسمية لمونديال روسيا، وذلك رغم عودته الحديثة من الإصابة التي ألمت به

شوف سبور

أعلن تيتي مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم اليوم الإثنين أن مهاجم منتخب السيليساو نيمار دا سيلفا، سيكون حاضرا ضمن التشكيلة الرسمية لمونديال روسيا، وذلك رغم عودته الحديثة من الإصابة التي ألمت به رفقة ناديه الفرنسي باريس سان جرمان.

ووفق تقارير دولية، فإن نيمار حاضر ضمن لائحة الـ 23 لاعبا، رغم غيابه منذ أشهر عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية مطلع مارس بالبرازيل.

وكانت إصابة نيمار بكسر في مشط القدم اليمنى، قد شكلت مصدر قلق للمشجعين البرازيليين حول جاهزية أغلى لاعب في العالم لخوض غمار النهائيات.

من جهة أخرى، تأكد رسميا، غياب زميل نيمار، داني ألفيتش عن مونديال روسيا، بعدما تعرض لإصابة خطيرة في نهائي مسابقة كأس فرنسا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سبور شوف تيفي منتخب البرازيل كرة القدم مونديال روسيا نيمار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مانشيني مدربا جديدا للمنتخب الإيطالي | سبور

مانشيني مدربا جديدا للمنتخب الإيطالي

تشكيلة منتخب البرازيل في مونديال 2018 تعرف تواجد نيمار وغياب داني ألفيش | سبور

تشكيلة منتخب البرازيل في مونديال 2018 تعرف تواجد نيمار وغياب داني ألفيش

سكوب..هكذا غير بابا توندي وجهته من الرجاء إلى الوداد والجماهير الرجاوية كاعيا بزاف | سبور

سكوب..هكذا غير ''بابا توندي'' وجهته من الرجاء إلى الوداد والجماهير الرجاوية كاعيا بزاف

حافلة مكشوفة تجوب شوارع طنجة احتفالا بلقب البطولة الاحترافية | سبور

حافلة مكشوفة تجوب شوارع طنجة احتفالا بلقب البطولة الاحترافية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قفاطين بلمسة عصرية رائعة لكل السيدات | خارج البلاطو
منذ 31 دقيقة

قفاطين بلمسة عصرية رائعة لكل السيدات

مستشفى الهاروشي بالدارالبيضاء يحتفي بالممرضات و الممرضين في يومهم العالمي | روبورتاج

مستشفى الهاروشي بالدارالبيضاء يحتفي بالممرضات و الممرضين في يومهم العالمي

بالفيديو..حادثة سير خطيرة و مميتة بطنجة..سيدة هربات على كلب ضربات 2 طوموبيلات‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..حادثة سير خطيرة و مميتة بطنجة..سيدة هربات على كلب ضربات 2 طوموبيلات‎

غريب و بالفيديو..أشعة الشمس تتسبب في حريق مهول بمنزل بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

غريب و بالفيديو..أشعة الشمس تتسبب في حريق مهول بمنزل بالدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

ميسي في قبضة الدرك الملكي نواحي مراكش | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

ميسي في قبضة الدرك الملكي نواحي مراكش

بالصور: مهرجان ربيع المعاريف يكرم أبطال العالم في الكرة الحديدية | مجتمع

بالصور: مهرجان ربيع المعاريف يكرم أبطال العالم في الكرة الحديدية

وزارة الصحة تكشف عن 8175 حالة إصابة بداء الليشمانيا بجهة درعة تافيلالت وتتخذ مجموعة من التدابير الوقائية والاحترازية لمحاربة الداء | مجتمع

وزارة الصحة تكشف عن 8175 حالة إصابة بداء الليشمانيا بجهة درعة تافيلالت وتتخذ مجموعة من التدابير

عارضة أزياء عضها بيتبول شوفو كي ولى وجهها + الصور | دولي

عارضة أزياء عضها بيتبول شوفو كي ولى وجهها + الصور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.