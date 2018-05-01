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تشكيلة منتخب البرازيل في مونديال 2018 تعرف تواجد نيمار وغياب داني ألفيش

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 02:58 تشكيلة منتخب البرازيل في مونديال 2018 تعرف تواجد نيمار وغياب داني ألفيش | سبور
تشكيلة منتخب البرازيل في مونديال 2018 تعرف تواجد نيمار وغياب داني ألفيش
أعلن مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم تيتي تشكيلته الرسمية لمونديال روسيا المقرر بين 14 يونيو و15 يوليوز، وكان نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار ضمن لائحة الـ23 لاعبا، رغم غيابه منذ أشهر عن الملاعب بعد

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أعلن مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم تيتي تشكيلته الرسمية لمونديال روسيا المقرر بين 14 يونيو و15 يوليوز، وكان نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار ضمن لائحة الـ23 لاعبا، رغم غيابه منذ أشهر عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية مطلع مارس.

وكانت إصابة نيمار بكسر في مشط القدم اليمنى، قد شكلت مصدر قلق للمشجعين البرازيليين حول جاهزية أغلى لاعب في العالم لخوض غمار النهائيات، بعدما غاب عن فريقه منذ أواخر فبراير.

وخلت التشكيلة من المفاجآت وكان زميل نيمار في باريس سان جرمان داني ألفيش الغائب الأبرز في خط الدفاع بعد إصابته في نهائي مسابقة كأس فرنسا التي توج بها النادي الباريسي بالفوز على ليزيربييه من الدرجة الثالثة 2-0.

وفضل تيتي والاتحاد البرازيلي عدم المخاطرة بضم ألفيش إلى التشكيلة، رغم إمكانية تعافيه من الآن إلى المباراة الأولى للبرازيل في نهائيات روسيا ضد سويسرا في 17 يونيو.

وتلعب البرازيل في نهائيات روسيا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوستاريكا وصربيا وسويسرا .

وفي ما يلي التشكيلة الرسمية :

- حراسة المرمى: أليسون (روما الإيطالي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي)، كاسيو (كورنثيانس)

- خط الدفاع: دانيلو (مانشستر سيتي الإنكليزي)، فاغنر (كورنثيانس)، مارسيلو (ريال مدريد الإسباني)، فيليبي لويس (اتلتيكو مدريد الإسباني)، ميراندا (انتر ميلان الإيطالي)، ماركينيوس وتياغو سيلفا (باريس سان جرمان الفرنسي)، جيروميل (غريميو)

- خط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني)، فرناندينيو (مانشستر سيتي الإنكليزي)، باولينيو (برشلونة الإسباني)، ريناتو اغوستو (بكين غوان الصيني)، فريد (شاختار دانييتسك الأوكراني)، فيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني)، ويليان (تشلسي الإنكليزي)

- خط الهجوم: نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي)، غابريال جيزوس (مانشستر سيتي الإنكليزي)، روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنكليزي)، دوغلاس كوستا (يوفنتوس الإيطالي)، تايسون (شاختار دانييتسك الأوكراني).

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شوف سبور المغرب مونديال روسيا 2018 نيمار منتخب البرازيل باريس سان جرمان

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