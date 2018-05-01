استعدادات أمنية مبكرة استباقا واحتياطا من الإرهابيين ﻿

بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني، شرعت المصالح الأمنية، مبكرا هذه السنة في الاستعداد لتنزيل خطة شاملة من أجل توفير الشروط الأمنية لعطلة الصيف.

شوف تيفي

بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني، شرعت المصالح الأمنية، مبكرا هذه السنة في الاستعداد لتنزيل خطة شاملة من أجل توفير الشروط الأمنية لعطلة الصيف.

وحسب يومية الأحداث المغربية الصادرة يوم غد الثلاثاء، فإن تنقل مئات آلاف المواطنين بين مدن المملكة، وقدوم حوالي مليون ونصف مواطن مقيم خارج أرض الوطن وعبور حوالي 750 ألف سيارة إلى التراب الوطني ، ينضافون إلى مئات الآلاف من السياح الأجانب، هو ما سرع في الاستعداد لتنزيل الخطة الأمنية منذ الآن.

كما كشفت نفس اليومية أنه سيتم تجنيد دوريات أمنية ليلية ونهارية على مستوى الشواطئ المفتوحة للسباحة والغابات ومراكز التسلية والترفيه.

وذكرت يومية الأحداث أن المصالح الحكومية، وأساسا ذات العلاقة الأمنية والاستعلامية ، تلقت التعليمات بالزيادة والرفع من عمليات المراقبة وبتقنيات عالية جدا، استباقا واحتياطا من استغلال الإرهابيين لفترة الضغط في المنافذ الحدودية؛ التي تعرفها أثناء عمليات العبور وخصوصا معبر ميناء طنجة المتوسط وباب سبتة ومطار محمد الخامس الدولي، من أجل العبور إلى المملكة أو إدخال الأسلحة ، أو مواد تدخل في صنع المتفجرات.