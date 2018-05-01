 استعدادات أمنية مبكرة استباقا واحتياطا من الإرهابيين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ميسي في قبضة الدرك الملكي نواحي مراكش | حوادث و حقوق

ميسي في قبضة الدرك الملكي نواحي مراكش

بالصور: مهرجان ربيع المعاريف يكرم أبطال العالم في الكرة الحديدية | مجتمع

بالصور: مهرجان ربيع المعاريف يكرم أبطال العالم في الكرة الحديدية

وزارة الصحة تكشف عن 8175 حالة إصابة بداء الليشمانيا بجهة درعة تافيلالت وتتخذ مجموعة من التدابير الوقائية والاحترازية لمحاربة الداء | مجتمع

وزارة الصحة تكشف عن 8175 حالة إصابة بداء الليشمانيا بجهة درعة تافيلالت وتتخذ مجموعة من التدابير

عارضة أزياء عضها بيتبول شوفو كي ولى وجهها + الصور | دولي

عارضة أزياء عضها بيتبول شوفو كي ولى وجهها + الصور

الحموشي يحارب الغش في مباريات الشرطة بهذه الطريقة | مجتمع

الحموشي يحارب الغش في مباريات الشرطة بهذه الطريقة

صلاح عبد السلام يرفض استئناف الحكم الصادر في حقه في بلجيكا | حوادث و حقوق

صلاح عبد السلام يرفض استئناف الحكم الصادر في حقه في بلجيكا

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه البالغ إزاء أحداث غزة | دولي

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن ''قلقه البالغ'' إزاء أحداث غزة

استعدادات أمنية مبكرة استباقا واحتياطا من الإرهابيين | بوليتيك

استعدادات أمنية مبكرة استباقا واحتياطا من الإرهابيين

هاذ الشي اللي بقا..الشينوا مشاو بعيد..شينوي من قلب أشهر ساحة بالبيضاء كيدير السحور+فيديو وصور | حوادث و حقوق

هاذ الشي اللي بقا..الشينوا مشاو بعيد..شينوي من قلب أشهر ساحة بالبيضاء كيدير السحور+فيديو وصور

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

استعدادات أمنية مبكرة استباقا واحتياطا من الإرهابيين

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 02:49 استعدادات أمنية مبكرة استباقا واحتياطا من الإرهابيين | بوليتيك
استعدادات أمنية مبكرة استباقا واحتياطا من الإرهابيين
بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني، شرعت المصالح الأمنية، مبكرا هذه السنة في الاستعداد لتنزيل خطة شاملة من أجل توفير الشروط الأمنية لعطلة الصيف.

شوف تيفي

بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني، شرعت المصالح الأمنية، مبكرا هذه السنة في الاستعداد لتنزيل خطة شاملة من أجل توفير الشروط الأمنية لعطلة الصيف.

وحسب يومية الأحداث المغربية الصادرة يوم غد الثلاثاء، فإن تنقل مئات آلاف المواطنين بين مدن المملكة، وقدوم حوالي مليون ونصف مواطن مقيم خارج أرض الوطن وعبور حوالي 750 ألف سيارة إلى التراب الوطني ، ينضافون إلى مئات الآلاف من السياح الأجانب، هو ما سرع في الاستعداد لتنزيل الخطة الأمنية منذ الآن.

كما كشفت نفس اليومية أنه سيتم تجنيد دوريات أمنية ليلية ونهارية على مستوى الشواطئ المفتوحة للسباحة والغابات ومراكز التسلية والترفيه.

وذكرت يومية الأحداث أن المصالح الحكومية، وأساسا ذات العلاقة الأمنية والاستعلامية ، تلقت التعليمات بالزيادة والرفع من عمليات المراقبة وبتقنيات عالية جدا، استباقا واحتياطا من استغلال الإرهابيين لفترة الضغط في المنافذ الحدودية؛ التي تعرفها أثناء عمليات العبور وخصوصا معبر ميناء طنجة المتوسط وباب سبتة ومطار محمد الخامس الدولي، من أجل العبور إلى المملكة أو إدخال الأسلحة ، أو مواد تدخل في صنع المتفجرات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب استعدادات مبكرة احتياطات الإرهابيين يومية الأحداث المغربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الوزير بوسعيد يؤكد من أديس أبابا على الانخراط القوي والفعال للمغرب في تعزيز أسس الاندماج بين بلدان القارة الإفريقية في إطار رؤية الملك محمد السادس للتعاون جنوب-جنوب | بوليتيك

الوزير بوسعيد يؤكد من أديس أبابا على الانخراط القوي والفعال للمغرب في تعزيز أسس الاندماج بين بلدان القارة الإفريقية في إطار رؤية الملك محمد السادس للتعاون جنوب-جنوب

عــاجل: برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس من أسرة القوات المسلحة الملكية | بوليتيك

عــاجل: برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس من أسرة القوات المسلحة الملكية

ارتفاع الدرهـــم المغربي مقابل انخفاض الدولار | بوليتيك

ارتفاع الدرهـــم المغربي مقابل انخفاض الدولار

عــاجل:هذه هي الاتفاقيات المتعلقة ببرامج تثمين المدن العتيقة للرباط /مراكش /فاس والدار البيضاء | بوليتيك

عــاجل:هذه هي الاتفاقيات المتعلقة ببرامج تثمين المدن العتيقة للرباط /مراكش /فاس والدار البيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قفاطين بلمسة عصرية رائعة لكل السيدات | خارج البلاطو
منذ 30 دقيقة

قفاطين بلمسة عصرية رائعة لكل السيدات

مستشفى الهاروشي بالدارالبيضاء يحتفي بالممرضات و الممرضين في يومهم العالمي | روبورتاج

مستشفى الهاروشي بالدارالبيضاء يحتفي بالممرضات و الممرضين في يومهم العالمي

بالفيديو..حادثة سير خطيرة و مميتة بطنجة..سيدة هربات على كلب ضربات 2 طوموبيلات‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..حادثة سير خطيرة و مميتة بطنجة..سيدة هربات على كلب ضربات 2 طوموبيلات‎

غريب و بالفيديو..أشعة الشمس تتسبب في حريق مهول بمنزل بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

غريب و بالفيديو..أشعة الشمس تتسبب في حريق مهول بمنزل بالدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

ميسي في قبضة الدرك الملكي نواحي مراكش | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

ميسي في قبضة الدرك الملكي نواحي مراكش

بالصور: مهرجان ربيع المعاريف يكرم أبطال العالم في الكرة الحديدية | مجتمع

بالصور: مهرجان ربيع المعاريف يكرم أبطال العالم في الكرة الحديدية

وزارة الصحة تكشف عن 8175 حالة إصابة بداء الليشمانيا بجهة درعة تافيلالت وتتخذ مجموعة من التدابير الوقائية والاحترازية لمحاربة الداء | مجتمع

وزارة الصحة تكشف عن 8175 حالة إصابة بداء الليشمانيا بجهة درعة تافيلالت وتتخذ مجموعة من التدابير

عارضة أزياء عضها بيتبول شوفو كي ولى وجهها + الصور | دولي

عارضة أزياء عضها بيتبول شوفو كي ولى وجهها + الصور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.