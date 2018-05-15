هاذ الشي اللي بقا..الشينوا مشاو بعيد..شينوي من قلب أشهر ساحة بالبيضاء كيدير السحور+فيديو وصور ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو، يوثق لحظة تجمع مجموعة من المواطنين على صيني بساحة مار يشال بالبيضاء.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو، يوثق لحظة تجمع مجموعة من المواطنين على صيني بساحة مار يشال بالبيضاء.

وحسب ناشري الصور، فإن هذا الصيني الذي افترش الأرض بساحة ماريشال بالبيضاء، يدعي قدرته على القيام بأمور تتعلق بالسحر، بالإضافة إلى قدرته في التواصل مع ما يسميه ''الآلهة''.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث تباينت الآراء بخصوصه بين مستغل للفرصة من أجل السخرية، موضحين أن ''مشعوذين ديال الشينوا'' سيتنافسون مع مشعوذين محليين، بينما طالب آخرون السلطات المحلية بالتدخل ومنع هذا الصيني من القيام بأعمال السحر وسط مدينة الدار البيضاء.