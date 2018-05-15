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مؤلم وبالصور..نهاية مروعة لحياة طفل يبلغ 5 سنوات بتيفلت

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 02:24 مؤلم وبالصور..نهاية مروعة لحياة طفل يبلغ 5 سنوات بتيفلت | حوادث و حقوق
مؤلم وبالصور..نهاية مروعة لحياة طفل يبلغ 5 سنوات بتيفلت
شهد حي الرشاد بمدينة تيفلت يومه الاثنين 14 ماي، وقوع حادث جد خطير، خلف مصرع طفل يبلغ من العمر قيد حياته حوالي 5 سنوات ، بعد أن دهسته سيارة بطريقة بشعة.

''شوف تيفي''

شهد حي الرشاد بمدينة تيفلت يومه الاثنين 14 ماي، وقوع حادث جد خطير، خلف مصرع طفل يبلغ من العمر قيد حياته حوالي 5 سنوات ، بعد أن دهسته سيارة بطريقة بشعة.

وحسب مصادر محلية فإن مراهقا يبلغ من العمر 17 سنة، يعمل بمحل خاص بغسل السيارات، كان يحاول إخراج سيارة من نوع ''بيكوب'' ففقد السيطرة عليها ليدهس الطفل الذي فارق الحياة على الفور بينما أصيبت والدته بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشارت المصادر ذاتها أن المراهق المتورط في هذا الحادث لا يتوفر على رخصة السياقة، وقد تم إيقافه من طرف المصالح الأمنية خلال محاولته الفرار من مكان الحادث.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حي الرشاد مراهق بيكوب المراهق غسل السيارات

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