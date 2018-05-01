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سكوب..هكذا غير ''بابا توندي'' وجهته من الرجاء إلى الوداد والجماهير الرجاوية كاعيا بزاف

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 01:29 سكوب..هكذا غير بابا توندي وجهته من الرجاء إلى الوداد والجماهير الرجاوية كاعيا بزاف | سبور
سكوب..هكذا غير ''بابا توندي'' وجهته من الرجاء إلى الوداد والجماهير الرجاوية كاعيا بزاف
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن اللاعب النيجيري ''بابا توندي''، كان قريبا من العودة إلى فريق الرجاء البيضاوي، إلا أن الجلسة التي جمعته وشقيقه الذي يشغل منصب وكيل أعماله بمحمد أوزال رئيس اللجنة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن اللاعب النيجيري ''بابا توندي''، كان قريبا من العودة إلى فريق الرجاء البيضاوي، إلا أن الجلسة التي جمعته وشقيقه الذي يشغل منصب وكيل أعماله بمحمد أوزال رئيس اللجنة المكلفة بتدبير شؤون الرجاء، وصلت إلى باب مسدود، حيث لم يصل الطرفان لاتفاق يرضيهما.

وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة المذكورة، تقدمت بعرض للاعب النيجري تصل قيمته لـ 400 مليون، وهو العرض الذي وافق عليه، إلا أنه تفاجأ بهذه اللجنة وهي تطلب منه التوقيع للفريق الأخضر على أن يحصل على المبلغ المتفق عليه مباشرة بعد تعيين رئيس يقود الفريق السنة المقبلة، وهو الطلب الذي رفضه ''بابا توندي''.

وأشار ذات المصدر إلى أن ''بابا توندي'' وبعد فشل صفقة انتقاله إلى فريق الرجاء البيضاوي، وصل لاتفاق مع إدارة فريق الوداد البيضاوي التي نجحت في إقناعه للانضمام للفريق الأحمر مقابل 500 مليون سنتيم لمدة سنتين.

وأبرز مصدر ''شوف تيفي'' أن خبر توصل الوداد لاتفاق مع اللاعب ''بابا توندي''، أثار غضب بعض الجماهير الرجاوية التي حملت اللجنة المؤقتة مسؤولية ضياع صفقة اللاعب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بابا توندي رئيس اللجنة اللاعب النيجيري الفريق الأحمر

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